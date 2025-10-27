Es tendencia:
No dudó: leyenda de Real Madrid volvió a elegir a Keylor Navas por encima de Casillas y Courtois

A uno de los máximos ídolos de Real Madrid le preguntaron por su equipo ideal y escogió otra vez a Keylor Navas en el arco.

Por Maximiliano Mansilla

Han pasado más de siete años desde que Keylor Navas jugó su último partido en Real Madrid. El portero costarricense le dijo adiós al club el 19 de mayo de 2019, con doce títulos a cuestas —incluyendo tres Champions League seguidas— y la ovación del Santiago Bernabéu pese a la derrota 2-0 ante Betis, encuentro en el que fue figura.

En ese entonces, la sombra de Thibaut Courtois, alimentada por Zinedine Zidane, ennegreció el futuro de Navas en la capital española y forzó una renovación en el arco que ya había tenido lugar entre 2014 y 2015, cuando el tico fue desplazando tras su consagratoria irrupción en el Mundial de Brasil a una de las máximas leyendas del madridismo: Iker Casillas.

Desde entonces, se han suscitado múltiples debates en términos futbolísticos sobre cuál de los tres arqueros ha sido mejor. Una consigna para la que el ex lateral brasileño Marcelo, otro ídolo de los merengues, tiene una respuesta inflexible desde hace tiempo.

Marcelo volvió a elegir a Keylor Navas por sobre Casillas y Courtois

A pesar de haber compartido camerino con los tres porteros en las doce temporadas que defendió el escudo de Real Madrid, Marcelo eligió y sigue eligiendo a Keylor Navas como el guardián bajo los tres palos de su equipo ideal cada vez que se lo preguntan.

Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó

En 2024, en un episodio del pódcast Cortes Podpah, el veinticinco veces campeón con el cuadro madrileño incluyó a Navas en un once repleto de estrellas, marcado por la ausencia del astro argentino Lionel Messi, a quien sí consideró para su “siete ideal” de la Kings League junto al generaleño.

Marcelo, presidente de Skull FC, uno de los nuevos clubes en el torneo impulsado por Gerard Piqué, quien fue su rival en las épocas doradas de El Clásico con Barcelona, participó en una dinámica para las redes sociales y armó lo que él mismo denominó como un “equipazo”.

El XI ideal de Marcelo para competir en la Kings League

  • Portero: Keylor Navas.
  • Defensas: Sergio Ramos, Paolo Maldini.
  • Mediocampistas: Luka Modrić, Toni Kroos.
  • Delanteros: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

