La Selección de Costa Rica entra en una fase decisiva de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con dos finales por delante ante Haití y Honduras, donde no hay margen de error. En medio de la presión y las críticas por el irregular rendimiento del equipo, Keylor Navas, capitán de la Tricolor, rompió el silencio y dejó declaraciones contundentes sobre la situación que vive el combinado nacional.

Desde Ciudad de México, el portero del Pumas UNAM habló con Miguel Calderón de Teletica Deportes, donde hizo un llamado directo a la responsabilidad y autocrítica dentro del grupo, al tiempo que advirtió que los errores podrían costarle al país su presencia en la próxima Copa del Mundo.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre la crisis de Costa Rica?

“No podemos regalar nada, yo creo que los regalos ya pasaron, ya pasó Navidad. Digámoslo así: ya no podemos regalar nada más, porque nos puede costar un Mundial y lo tenemos muy presente”, sentenció el arquero costarricense.

Navas fue enfático en que los jugadores son conscientes del momento que atraviesa la Selección y de la importancia de los próximos partidos, que podrían definir su destino rumbo a Norteamérica 2026.

“Son dos finales para nosotros. Sabemos el compromiso y la responsabilidad que tenemos como futbolistas”, afirmó el guardameta, quien con su liderazgo busca levantar el ánimo del camerino tras un arranque de Eliminatorias lleno de altibajos.

Publicidad

Publicidad

Costa Rica se ubica actualmente en zona de repechaje, pero necesita sumar los seis puntos en disputa para asegurar su clasificación directa y evitar un nuevo sufrimiento en la recta final del proceso.

ver también Golpe a Costa Rica: Piojo Herrera recibe la noticia que no quería escuchar mientras lucha con Honduras por clasificar al Mundial 2026

El portero del Pumas también hizo un análisis profundo sobre el rendimiento del equipo en los primeros cuatro partidos: “El equipo creció un poco en madurez, en experiencia, y en una eliminatoria todo esto cuenta. Tenemos que jugar con una mentalidad tranquila, pero con un corazón caliente”.

Publicidad

Para finalizar cerró: “Esperemos que estos dos partidos sean claros, que tengamos unión de grupo y de país. Estamos todos juntos para ir al Mundial. Nosotros representamos a nuestro pueblo dentro de la cancha, pero también fuera, cada uno puede aportar su granito de arena”.