Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Tendida de cama”: Keylor Navas queda en medio de la polémica que nunca imaginó tras el empate de Pumas en la Liga MX

El empate de Pumas ante León hizo arder como nunca la polémica en el equipo capitaneado por Keylor Navas.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Un escenario que Keylor Navas nunca imaginó.
© Getty ImagesUn escenario que Keylor Navas nunca imaginó.

En esta noche de sábado, los Pumas de la UNAM estaban obligados a ganar en su visita al Club León por la antepenúltima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, si querían mantener con vida la ilusión de clasificarse a los Play-In.

Sin embargo, el equipo capitaneado por Keylor Navas y dirigido por Efraín Juárez volvió a mostrarse poco imaginativo, sin un plan de juego definido y desconectado durante varios tramos del encuentro.

Mientras Keylor Navas es figura en Pumas, Memo Ochoa vive una pesadilla en Europa que lo pone en jaque rumbo al Mundial 2026

ver también

Mientras Keylor Navas es figura en Pumas, Memo Ochoa vive una pesadilla en Europa que lo pone en jaque rumbo al Mundial 2026

A pesar de las numerosas atajadas del histórico portero costarricense, al inicio del complemento los esmeraldas encontraron la ventaja en el marcador y se aferraron con fiereza a ella.

El penal que desató un infierno

Para colmo de males, el defensa univesitario Nathan Silva falló un penal promediando la segunda parte, lo que terminó por desatar una auténtica marea de insultos y críticas de los aficionados en las redes sociales.

Tweet placeholder

Aunque el empate terminó llegando de forma agónica gracias a otro penal, esta vez convertido por Juan José Macías en tiempo adicional, el punto rescatado en Guanajuato no significa un gran alivio en la tabla: incluso ganando los dos partidos que le restan (ante Tijuana y Cruz Azul), Pumas parece sentenciado a depender de otros resultados para acceder a los Play-In. Además, el conjunto de Efraín Juárez alcanzó ya ocho partidos consecutivos sin ganar en la Liga MX.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Una “cama” al entrenador?

El diagnóstico de buena parte de la afición fue tajante desde el primer penal fallado: “le están haciendo la ‘cama’ a Efraín Juárez”. En la red social X (antes Twitter) abundan los comentarios que apuntan a un supuesto complot dento del camerino.

Publicidad

Tendida de cama a Efraín Juárez. No creo que sea Pep Guardiola, pero tampoco creo que les diga que intenten jugadas individuales como Messi”, escribió un usuario. Otros fueron mucho más duros: “¿Cuántos partidos llevan circulando de banda a banda? Ni un centro, ni un desborde, ni un tiro de larga distancia. Esto tiene que ser tendida de cama”, “¿Hay alguien que siga pensando que no es tendida de cama? ¿Tirar así un penal? Se acabo el torneo para Pumas“, son solo algunos de los mensajes que se multiplicaron en cuestión de minutos.

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder

Entre la frustración y la desconfianza, los aficionados exigen que rueden cabezas, aunque no se ponen de acuerdo sobre cuáles: ¿la del técnico por no imponer su estilo, la de los jugadores por su evidente falta de actitud, o ambas son correctas?

Publicidad

Keylor Navas, el único intocable

En medio de la tormenta, Keylor Navas parece ser el único jugador que se mantiene al margen de las críticas. “Es evidente que los extranjeros tienen su grupito… ya son varios partidos con sus actitudes y reclamos; el único rescatable es Navas”, comentó un cibernauta universitario. “La neta entendería que Keylor deje a Pumas, yo tampoco aguantaría a compañeros bien pendejos que ensucian mi carrera”, añadió otro.

Tweet placeholder
Publicidad

Así, los Pumas están hundidos en el fondo de un profundo pozo futbolístico y anímico. El primer paso para intentar revertir la situación será el domingo 2 de noviembre, cuando reciban a Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario desde las 12:00 p.m. (hora tica).

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Manfred Ugalde suena en Brasil, en Rusia confirman su nuevo récord histórico
Costa Rica

Mientras Manfred Ugalde suena en Brasil, en Rusia confirman su nuevo récord histórico

Keylor Navas solo necesitó 5 palabras para advertir a James Rodríguez
Costa Rica

Keylor Navas solo necesitó 5 palabras para advertir a James Rodríguez

Mientras Orlando Galo y Anthony Contreras son campeones en Europa, su club podría estar al borde de desaparecer
Costa Rica

Mientras Orlando Galo y Anthony Contreras son campeones en Europa, su club podría estar al borde de desaparecer

Con nombre y apellido: Jafet Soto denuncia sin filtro a un jerarca de la Fedefútbol
Costa Rica

Con nombre y apellido: Jafet Soto denuncia sin filtro a un jerarca de la Fedefútbol

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo