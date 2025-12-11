“Ya no más”: Figura de Panamá causa consternación al anunciar su retiro de la Selección Nacional a pocos meses del Mundial 2026

El capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, ofreció declaraciones de gran interés durante una entrevista con el programa La Birria de Únicos, donde analizó la actualidad del combinado Sub-20, el desafío que representa el grupo para el Mundial 2026 y, además, habló de su futuro dentro del equipo nacional. Sus palabras dejaron claras señales del momento que vive Panamá en todas sus categorías.

Sobre el equipo dirigido por Felipe Baloy, Godoy se mostró optimista y elogió el crecimiento de la nueva generación. “Tienen buena camada, buen material humano y técnico; este equipo dará que hablar en la próxima ventana para el Mundial”, destacó el mediocampista, subrayando la evolución del proyecto juvenil panameño y el potencial que observa en los jugadores que buscan un cupo en la élite del fútbol regional.

Al referirse al grupo que le tocará a Panamá en el Mundial 2026, donde nuevamente enfrentarán a Inglaterra, el capitán no dudó en mostrar confianza. “Claro, no nos podemos quedar con lo que quedó, ningún partido se parece a otro, ahora somos una selección más madura”, afirmó Godoy, recordando el enfrentamiento previo pero enfatizando el progreso del plantel en los últimos años.

Aníbal Godoy anuncia su retiro de Panamá

Para el experimentado volante, disputar otro Mundial es un logro que trasciende lo deportivo y tiene un impacto profundo en la afición canalera. “Ir a dos mundiales para mí es un título, esto es más que un trofeo. La ilusión que tiene un país de decir que han ido a dos Copas del Mundo”, expresó, dejando claro lo que significa este hito para Panamá y lo que representa para su carrera.

Sin embargo, el capitán también sorprendió al referirse a su futuro en la selección, dejando entrever que el ciclo está cerca de cerrarse. Consultado sobre su presencia en la próxima Copa Oro, Godoy fue contundente: “Ya no más, después del Mundial ya, hay que darle oportunidades a los demás”, dejando abierta la posibilidad de un adiós definitivo tras la cita mundialista.

Las declaraciones de Aníbal Godoy resumen un momento clave para Panamá: una mezcla de renovación, madurez y ambición. El capitán marca la pauta de un relevo generacional que, según él, ya está listo para asumir el protagonismo del futuro.

