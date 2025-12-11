Jafet Soto golpea primero: Herediano lanza oferta por un exmorado y deja a Saprissa contra las cuerdas

El mercado de fichajes en Costa Rica apenas comienza, pero el primer golpe lo dio el Club Sport Herediano. Mientras Saprissa intenta reorganizarse de cara a las semifinales del Apertura 2025 y al mismo tiempo evalúa qué refuerzos podrá sumar para el 2026, en el Team no pierden el tiempo.

Tras quedar fuera de la fase final por primera vez en 17 años, Jafet Soto inició una reestructuración profunda y ya empezó a mover el tablero del fútbol tico con el primer fichaje asegurado para el 2025. Y el segundo movimiento apunta directamente al corazón morado.

¿Quién es el ex morado que quiere fichar Jafet Soto?

Según información revelada por el periodista Kevin Jiménez, el Herediano presentó una oferta formal por Randall Leal, mediapunta formado en Saprissa y uno de los nombres más deseados del mercado tras su salida del DC United de la MLS.

La noticia cayó como un terremoto en Tibás. Si bien Leal siempre ha sido vinculado a un posible regreso al conjunto morado, hasta ahora Saprissa no ha realizado ninguna gestión formal para traerlo de regreso, algo que deja al club en clara desventaja frente al avance de los florenses.

Herediano va por Randall Leal. (Foto: X)

El interés de Herediano no sorprende: Jafet Soto busca recuperar protagonismo en el 2026 y ve en Leal un fichaje de jerarquía para reconstruir su proyecto deportivo. La oferta del Team llega en un momento en el que Saprissa todavía analiza su plantel, el futuro de Vladimir Quesada y el impacto económico que dejaron los últimos torneos.

Mientras tanto, Leal se mantiene como agente libre y escucha propuestas. Su regreso al país podría convertirlo en uno de los bombazos del próximo mercado, pero ahora, Herediano tomó la delantera y Saprissa quedó contra las cuerdas.