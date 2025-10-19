Este domingo, el Club Sport Herediano volvió a perder por el Torneo Apertura 2025. Esta vez fue frente al Municipal Liberia en condición de visitante. Los dirigidos por Jafet Soto cayeron por 1-0 y agravaron la crisis que los deja lejos de los puestos de clasificación.

Con la derrota en esta jornada 13, ya son seis las que suma Herediano en este campeonato nacional. Por eso, Jafet Soto destrozó a sus futbolistas luego de la derrota con Alajuelense. El entrenador y presidente no tuvo piedad para criticarlos por este mal presente. Por si fuera poco, ante Liberia tomó una drástica decisión en la alineación.

“Cuando un equipo no tiene alma, queda reflejado en la cancha. Hemos dejado de competir. Pienso que estamos en una racha que se da por una serie de facturas que se vienen acumulando”, había dicho días atrás el mandamás del conjunto rojiamarillo.

ver también Mientras Jafet Soto destrozó a Fernán Faerron por su salida de Herediano, esta es la versión del defensor sobre la polémica

¿Qué hizo Elías Aguilar cuando le preguntaron por las palabras de Jafet Soto?

Estas declaraciones se viralizaron y recorrieron toda Costa Rica. Por este motivo, Elías Aguilar, capitán y líder de este plantel, fue consultado por estas palabras y tuvo una reacción inesperada, ya que no le respondió a Jafet. El mediocampista prefirió hablar sobre lo que debe mejorar el equipo.

“Hay que buscar la victoria. Tenemos que hacer las cosas de mejor manera. Antes de la expulsión, no estábamos mal. El primer tiempo fueron 45 minutos que regalamos. A nosotros nos hace falta muchísima personalidad para revertir el marcador y poder ganar. Se viene una semana larga porque no hay margen de error. Es la realidad de hoy en día“, comentó Aguilar cuando le consultaron sobre lo que dijo Jafet Soto.

Herediano dejó pasar otra oportunidad de recuperarse y está muy lejos de la zona de clasificación a la siguiente fase. Lleva 13 puntos en 13 partidos y está a siete puntos del último que avanzaría a los playoffs, Cartaginés. Le quedan solo cinco partidos para remontar esta situación al vigente bicampeón.

Publicidad