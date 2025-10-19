Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Herediano

No le tiembla el pulso: Jafet Soto toma una drástica decisión en Herediano por culpa de la crisis deportiva

A raíz de los malos resultados en Herediano, Jafet Soto decidió tomar una decisión que lo cambia en todo en el equipo.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico y gerente general no tuvo piedad.
© Pnresa HeredianoEl técnico y gerente general no tuvo piedad.

El Club Sport Herediano no puede levantar la cabeza desde que comenzó la temporada. En este Apertura 2025 se quedó sin dos entrenadores tras las salidas de Pablo Salazar y Hernán Medford. En ambos casos, Jafet Soto fue quien se hizo cargo del banquillo florense.

Desde el regreso del presidente de Herediano al rol de director técnico, el Team sumó dos derrotas. Además, en los últimos 10 partidos apenas pudo conseguir una victoria. Esta fue el pasado 31 de agosto ante Liberia.

Ante esta crisis deportiva que sufre el equipo rojiamarillo, el entrenador florensetomó una drástica decisión para el partido de este domingo frente al Municipal Liberia que generó mucho ruido en Costa Rica.

Se confirmó la gravedad de su lesión: Honduras ya sabe lo que pasará con Getsel Montes para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica

ver también

Se confirmó la gravedad de su lesión: Honduras ya sabe lo que pasará con Getsel Montes para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica

Jafet Soto patea el tablero: cambia más de la mitad del equipo titular de Herediano

Para este encuentro, Jafet Soto sacó al portero titular, Dany Carvajal, y alineó a Aarón Cruz, quien hace su debut en la temporada 2025-2026. Además, realizó otras cinco modificaciones con respecto a la derrota contra la Liga Deportiva Alajuelense.

Volvieron al 11 titular José David Corrales, Walter Cortés, Emerson Bravo, Kenneth Vargas y Jurguens Montenegro. Sumada a la sustitución del portero Cruz, son seis cambios en total en relación al equipo que jugó el pasado jueves ante los de Machillo Ramírez.

Publicidad

Con esta decisión, Jafet Soto también se verá beneficiado con la cantidad de minutos mínima que deben jugar los futbolistas U21. Corrales, de 19 años, aportará a esta tabla que tiene muy comprometido al conjunto rojiamarillo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Jafet Soto destrozó a Fernán Faerron por su salida de Herediano, esta es la versión del defensor
Costa Rica

Mientras Jafet Soto destrozó a Fernán Faerron por su salida de Herediano, esta es la versión del defensor

Se confirma el castigo que le da otro golpe a Jafet Soto tras perder con LDA
Costa Rica

Se confirma el castigo que le da otro golpe a Jafet Soto tras perder con LDA

Herediano se expone a una sanción de Unafut que lo dejaría sin competencia
Costa Rica

Herediano se expone a una sanción de Unafut que lo dejaría sin competencia

Concacaf resalta a Honduras: el logro que ni Keylor Navas ha podido conseguir
Honduras

Concacaf resalta a Honduras: el logro que ni Keylor Navas ha podido conseguir

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo