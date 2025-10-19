El Club Sport Herediano no puede levantar la cabeza desde que comenzó la temporada. En este Apertura 2025 se quedó sin dos entrenadores tras las salidas de Pablo Salazar y Hernán Medford. En ambos casos, Jafet Soto fue quien se hizo cargo del banquillo florense.

Desde el regreso del presidente de Herediano al rol de director técnico, el Team sumó dos derrotas. Además, en los últimos 10 partidos apenas pudo conseguir una victoria. Esta fue el pasado 31 de agosto ante Liberia.

Ante esta crisis deportiva que sufre el equipo rojiamarillo, el entrenador florensetomó una drástica decisión para el partido de este domingo frente al Municipal Liberia que generó mucho ruido en Costa Rica.

Jafet Soto patea el tablero: cambia más de la mitad del equipo titular de Herediano

Para este encuentro, Jafet Soto sacó al portero titular, Dany Carvajal, y alineó a Aarón Cruz, quien hace su debut en la temporada 2025-2026. Además, realizó otras cinco modificaciones con respecto a la derrota contra la Liga Deportiva Alajuelense.

Volvieron al 11 titular José David Corrales, Walter Cortés, Emerson Bravo, Kenneth Vargas y Jurguens Montenegro. Sumada a la sustitución del portero Cruz, son seis cambios en total en relación al equipo que jugó el pasado jueves ante los de Machillo Ramírez.

Con esta decisión, Jafet Soto también se verá beneficiado con la cantidad de minutos mínima que deben jugar los futbolistas U21. Corrales, de 19 años, aportará a esta tabla que tiene muy comprometido al conjunto rojiamarillo.