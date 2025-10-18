Es tendencia:
Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica a la espera del clásico Alajuelense vs. Saprissa

La Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica trae grandes emociones.

Por Gustavo Pando

El Apertura 2025 de la Liga Promérica está en un gran momento.
Después de lo que fue la Jornada 12 que se jugó entre semana, este sábado comienza la 13ª fecha del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica.

Y no se trata de una instancia más sino que albergará, entre otros cotejos destacados, el Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa que se disputará este domingo en el Alejandro Morera Soto.

Este encuentro crucial, que comenzará a las 6 pm, definirá la cima de la tabla de posiciones que por ahora le pertenece al equipo dirigido por Vladimir Quesada, que llega como líder con 23 puntos, dos de ventaja sobre el del Machillo Ramírez.

Además, Liberia, que recibe a Herediano, está tercero, mientras que Cartaginés es por ahora el cuatro clasificado a las semifinales.

La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la Jornada 13

Así está la tabla de posiciones en Costa Rica. (Google)

Así está la tabla de posiciones en Costa Rica. (Google)

Así se juega la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Sábado 18 de octubre

  • 17:00 horas – Puntarenas vs. Cartaginés
  • 19:00 horas – Pérez Zeledón vs. San Carlos
Domingo 19 de octubre

  • 13:00 – Liberia vs. Herediano
  • 18:00 – Saprissa vs. Alajuelense
  • 20:00 – Guadalupe vs. Sporting

