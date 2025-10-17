Castigado por la Unafut: Fedefútbol confirma la sanción que le da otro golpe a Jafet Soto tras perder con Alajuelense

La noche del jueves, en su propia casa y ante su acérrimo rival, el Club Sport Herediano sufrió un golpe durísimo del que le será muy difícil recuperarse en este Torneo Apertura 2025.

Liga Deportiva Alajuelense derrotó al bicampeón nacional con un contundente marcador de 3-1 en el Estadio Carlos Alvarado. Con esta derrota, el Team se hunde en el séptimo lugar de la tabla, muy lejos de los puestos de clasificación a la fase final.

El estallido de Jafet Soto

Tras el pitazo final, Jafet Soto, presidente y actual entrenador del cuadro rojiamarillo tras la salida de Hernán Medford por malos resultados, no se guardó nada.

Jafet Soto no perdonó a su equipo (X).

“Cuando un equipo no tiene alma, queda reflejado en la cancha. Hemos dejado de competir. Pienso que estamos en una racha que se da por una serie de facturas que se vienen acumulando”, sentenció el DT, visiblemente molesto con actitud de un plantel que parece haber perdido el rumbo en su intento por alcanzar la estrella 32.

Doble castigo desde el Tribunal Disciplinario

Pero la tormenta no terminó con las declaraciones de Jafet. Este viernes, la Fedefútbol, en coordinación con la Unafut, dio a conocer las sanciones de la jornada 12, donde Herediano volvió a llevarse una desagradable sorpresa.

Primero, el Tribunal Disciplinario impuso una suspensión de un partido y una multa de ₡100.000 a Luis Ronaldo Araya por acumulación de cinco amarillas. Pero además, el club rojiamarillo fue multado con ₡562.500, “al ser la tercera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido”, según se informó desde la cúpula del fútbol nacional.

Doble castigo para Herediano (Fedefútbol).

El bicampeón en caída libre

El castigo llega en el peor momento posible, cuando el Team ya está tocado en lo deportivo y emocional. El equipo suma 13 puntos en 12 partidos, no gana desde hace seis jornadas y está a seis unidades del Cartaginés, que ocupa la última plaza de clasificación y aún tiene un juego pendiente.

Tras dos títulos consecutivos bajo el mando de Jafet Soto, todo parece indicar que la racha dorada del Team ha llegado a su final. Herediano ha caído en un profundo espiral negativo de bajo rendimiento, frustración interna y un entorno cada vez más tenso.