“Poco le va a importar”: Jafet Soto prepara la limpieza más profunda de Herediano y ni los referentes estarán a salvo

El próximo fin de semana, el Club Sport Herediano podría terminar de consumar su fracaso en el último de los objetivos que aún le quedan en pie en esta segunda mitad del 2025.

Bajo la dirección de Pablo Salazar, el equipo comenzó la temporada con tropiezos tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Centroamericana, y la llegada de Hernán Medford no logró enderezar el rumbo. El “Pelícano” quedó eliminado en fase de grupos del torneo regional y tampoco pudo levantar cabeza en el campeonato doméstico.

En un intento desesperado por sostener el sueño del tricampeonato, Jafet Soto volvió a asumir el mando, pero a diferencia de los dos torneos anteriores, todo indica que esta vez el caudillo florense no logrará el milagro: a dos fechas del final, el Team depende de ganar ambos juegos y de que Municipal Liberia no sume ni un solo punto ante Saprissa y Cartaginés.

Jafet Soto piensa en la limpieza

El escenario dista muchísimo de lo que la directiva de Fuerza Herediana esperaba tras cerrar un mercado de fichajes que, en los papeles, posicionaba al equipo como máximo favorito al título.

Jafet Soto tomará medidas drásticas.

La frustración por una temporada que no estuvo ni cerca del estándar de la institución abre la puerta a cambios drásticos. Así lo adelantó este martes el periodista Fabián Borbón, quien en el programa Seguimos advirtió: “A partir del lunes, si Herediano queda eliminado, a Jafet poco le va a importar que haya semifinales y va a mover ese mercado a más no poder. Y va a haber salidas y llegadas”.

El mercado ya se mueva

En Heredia los movimientos son inminentes. El Team ya tendría aseguradas dos llegadas, lo que significa que también habrá salidas obligatorias para abrir espacio en la planilla.

¿Quiénes serán las víctimas de la limpieza? Aún no está claro (aunque Yeltsin Tejeda podría ser uno de los exiliados), pero Jafet ha demostrado en el pasado que no le tiembla la mano al tomar decisiones fuertes cuando se trata de proteger el proyecto deportivo. Y esta vez, con un 2025 prácticamente perdido, la exigencia de renovación será más severa que nunca.