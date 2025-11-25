Saprissa y Alajuelense en vilo: Jafet Soto ya conoce la noticia que podría acercar a Herediano a las semifinales

Club Sport Herediano todavía tiene chances matemáticas clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2025. Una instancia que se la ha dado bien en los últimos años y en la cual supo dejar a un lado las dudas cosechadas a lo largo de las campañas para ganar, sin ir más lejos, dos campeonatos al hilo.

El factor en común en ambos títulos fue la decisión de su presidente, Jafet Soto, de tomar la dirección técnica del equipo —con el aval de Fuerza Herediana— antes de las semifinales. Y se repitió este semestre, que fue particularmente caótico por la salida de dos entrenadores: Pablo Salazar y Hernán Medford.

Desde que Soto regresó al banquillo, el Team escaló al sexto lugar producto de tres derrotas, dos victorias y el empate 1-1 con Saprissa del fin de semana. Ahora mismo tiene 20 puntos y está a dos ganes de meterse entre los cuatro mejores, siempre y cuando Municipal Liberia, cuarto con 26 unidades, se desmorone.

¿Cuál es la noticia que acercaría a Herediano a la fase final?

En ese marco, Herediano conoció una noticia que, al menos en los papeles, lo hace partir con ventaja de cara a su próximo partido. El sábado 29 de noviembre le tocará visitar a San Carlos, una escuadra golpeada por atrasos salariales y que, a modo de protesta, ha tomado la decisión de no entrenar este martes.

(Foto: X)

La información fue dada a conocer por Tigo Sports. Aunque de la situación que aqueja al plantel se hizo eco en el mes de octubre el periodista Ferlin Fuentes. En ese momento, la directiva le adeudaba los meses de septiembre y octubre: “El último abono completo fue el correspondiente a agosto, el cual se canceló alrededor del 6 de octubre”.

Lastimosamente, la deuda no se le canceló a los jugadores sancarleños, que desde entonces perdieron 2-0 con Saprissa, vencieron 3-1 a Pérez Zeledón, empataron 1-1 ante Guadalupe, cayeron 2-1 frente a Cartaginés e igualaron 1-1 con Puntarenas, hundiéndose en el último lugar de la tabla con 13 puntos.

Saprissa y Alajuelense, en vilo por el presente de Herediano

Si le gana a San Carlos y Pérez Zeledón, y Liberia pierde en ambas jornadas, Herediano clasificará como cuarto a la próxima instancia. Por lo que se mediría al líder del torneo, que muy posiblemente saldrá entre Alajuelense (34 puntos) o Saprissa (30). Más abajo, está Cartaginés (27).