Alajuelense lo aplaude: Alexis Gamboa golpea a Saprissa y Herediano donde más le duele antes de la final de la Copa Centroamericana

La herida por la eliminación mundialista sigue abierta en Costa Rica, pero en medio del luto futbolístico nacional, Alexis Gamboa lanzó una frase que retumbó tanto en Tibás como en Heredia. El defensor de Alajuelense, uno de los nueve manudos que regresaron golpeados tras quedar fuera del Mundial 2026, dejó claro que si hay alguien capaz de darle una alegría al país en este momento, es la Liga y no precisamente sus rivales Saprissa y Herediano.

Gamboa, quien vivió de cerca el fracaso de la Selección Nacional, reapareció este lunes en conferencia de prensa junto a Óscar Ramírez en el Centro de Alto Rendimiento. Ahí, al ser consultado sobre si un título rojinegro podría sanar un poco el dolor que vive el país tras la eliminación, no dudó en marcar territorio.

¿Qué dijo Alexis Gamboa sobra la final de la Copa Centroamericana?

“Sería lindo que Liga Deportiva Alajuelense en este momento saque la cara por el país y saquemos el tricampeonato”, afirmó, en una línea que resonó como un mensaje directo: si hay quien pueda levantar el fútbol costarricense hoy, es la Liga. Un comentario que, inevitablemente, roza el orgullo de Saprissa y Herediano, los otros dos gigantes del país.

A pesar de su determinación, Gamboa reconoció que el golpe por quedar fuera del Mundial es profundo e imborrable. “El dolor de no estar en el Mundial para una selección como Costa Rica siempre va a estar. Para todo el país fue complicado y para nosotros aún más que estuvimos en esa situación”, destacó.

Alexis Gamboa habló de la importancia de jugar la final de la Copa Centroamericana.

Los manudos tuvieron que cambiar el chip casi sin tiempo de procesar la debacle. Entrenaron horas después de la eliminación y jugaron inmediatamente, obligados a recomponerse bajo la mirada exigente de Machillo Ramírez, quien utilizó a varios seleccionados pese a que el Piojo Herrera les dio escasos minutos en la fecha FIFA.

“Somos profesionales, tenemos que tener un cambio de chip demasiado rápido. En pocas horas tuvimos que preparar el partido tras la eliminación, fue complicado, pero el dolor siempre va a estar”, mencionó el zaguero, que hoy asume liderazgo en una defensa que buscará dejar atrás el trago amargo.

El defensor también fue sincero al hablar del ambiente en los estadios y el bajón anímico de la afición tras el fiasco eliminatorio. “Entendemos el enojo y la molestia, pero esperamos darle un poco de alegría logrando el tricampeonato”, dijo.