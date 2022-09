La 'S' no deberá pagarle $218.000 al Nantong Zhiyun FC, club chino con el cual incumplió su contrato Rubilio Castillo.

El Deportivo Saprissa recibió una grata noticia a un día de medirse al Santos de Guápiles por la decimotercera fecha del Apertura 2022 de la Liga Promérica. Según le notificó el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) tras su apelación, no es solidariamente responsable de pagarle $218.000 (casi ₡140 millones) al Nantong Zhiyun FC de China por el caso de Rubilio Castillo, informó Teletica.

El intríngulis judicial y deportivo comenzó el 28 de diciembre de 2018, cuando el hondureño firmó un precontrato con el Nantong. Sin embargo, no pasó las pruebas médicas que le efectuó el club el 9 de enero de 2019 —"Hubo muchísimos problemas de logística y comunicación", según la dirigencia de Motagua— y regresó a Honduras, en donde permaneció hasta ser fichado por Saprissa.

Por entonces, el precontrato de empleo seguía vigente y por ello quedó involucrada la institución Morada. El Mundo CR informó en su momento que Castillo demandó al club por "dejarlo varado" luego de no superar las pruebas, por lo que el Nantong hizo una contrademanda "denunciando que, al no pasar las pruebas médicas, se le solicitó realizar nuevos exámenes en otra ciudad del país", por lo que no rompieron el contrato.

El 31 de marzo de 2021, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA determinó que el jugador hondureño rompió de manera unilateral dicho precontrato, por lo que hubo sanciones económicas y deportivas al jugador, como la imposibilidad de jugar torneos internacionales por tres meses. La 'S' había quedado pegada y, de acuerdo al fallo de la Cámara, se la consideró un ente solidariamente responsable.

A raíz de ello, ambos, tanto Saprissa como Rubilio Castillo, debían pagarle $218.000 al Nantong Zhiyun. Pero los tibaseños interpusieron un recurso a esta sentencia el 16 de abril de 2021 (dentro de los 21 días hábiles) y el TAS lo confirmó parcialmente hoy, martes 20 de septiembre de 2022. Además, el Tribunal emplazado en Zúrich consideró "inadmisible" el deseo de Castillo de que se condenara al club Chino al pago de $1.200.000.