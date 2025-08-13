“Más tarde que temprano”: Erick Lonnis lanza la sentencia definitiva sobre Gustavo Herrera y causa sorpresa en Saprissa

Erick Lonnis, figura reconocida del fútbol costarricense, encendió la conversación en torno a Gustavo Herrera con una declaración que no dejó indiferente a nadie. Sus palabras, cargadas de significado, se suman al ambiente de expectativa que rodea al Deportivo Saprissa.

¿Cuál fue la sentencia de Erick Lonnis con Gustavo Herrera?

Sobre Gustavo Herrera y el rendimiento que ha tenido en el Deportivo Saprissa donde luego el jugador publicó una imagen disculpándose con la afición, Eric Lonnis fue claro al restarle importancia a la polémica generada en redes sociales

Aseguró que se le ha dado más atención de la necesaria. El exportero resaltó que Gustavo Herrera simplemente atravesó un momento personal difícil, pero que su deseo por jugar y aportar al equipo sigue intacto.

“El tema de las redes sociales la gente le está dando más importante de la que debe. Es un muchacho que se sentía mal y punto. Lo que pasa es que tiene tantas ganas de demostrar que en las jugadas va más rápido que el balón“, comentó Eric Lonnis

“Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en la parte futbolista y no en este tema de las redes sociales. Tenemos un equipo que se encarga de eso también, pero espero más tarde que temprano que Gustavo Herrera marcará un gol“, sentenció Eric Lonnis.

Erick Lonnis – Saprissa

Respaldo total a Gustavo Herrera

Eric Lonnis dejó claro que, a su juicio, el revuelo generado en redes sociales sobre Gustavo Herrera ha sido exagerado. El exguardameta defendió al jugador asegurando que, más allá de un momento personal complicado, su compromiso y deseos de rendir dentro de la cancha siguen intactos.

Además, pidió que el enfoque esté en lo futbolístico y no en debates ajenos al rendimiento, confiando en que Herrera pronto se reencontrará con el gol.

