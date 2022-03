La Selección de Fútbol de Costa Rica encarará la última jornada del Octogonal Final con la tranquilidad de saber que tiene el repechaje intercontinental asegurado, ya que no podrá bajar del cuarto puesto en las Eliminatorias de la Concacaf camino a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022.

En la previa del cierre de este proceso clasificatorio, Rodolfo Villalobos (presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, también llamada Fedefutbol) dialogó con el programa de televisión "Contra Golpe" donde, entre otras cosas, fue consultado sobre la renuncia de Manfred Ugalde a La Sele en su debido momento.

"Me parece que él se equivocó, clara y contundentemente, se equivocó o lo inducieron (Sic.) al error. Muy mal asesorado", expresó el jerarca. "Yo el día que hablé con él, y fui criticado muy fuerte porque lo hice público y se me vino medio país encima, dije 'Usted necesita de la selección, la selección no de usted'".

Luego de ello, señaló como ejemplo el caso de Anthony Contreras, que por esa ausencia fue considerado para estar en el combinado patrio: "Nadie tenía en el radar de Contreras, no existía siquiera, y hoy ese muchacho se ha ganado un derecho de estar ahí". "La Selección está a medio paso de poder ir al campeonato mundial... ¿Quién perdió?", añadió.

Finalmente, concluyó: "Es una lástima porque es un gran jugador, es un buen muchacho, joven. (...) A mí lo que más me duele es no venir a defender esto (el escudo) porque aquí tenemos dos que se mataron por esa camiseta (en referencia a Montero y Medford, que estaban en el estudio)".