Es tan impresionante lo que hizo Costa Rica en la segunda etapa de las Eliminatorias Concacaf que hasta David Faitelson los elogió. El muy crítico periodista mexicano tuvo grandes elogios para con la Sele y hasta aseguró que los ve clasificados a Qatar 2022. Además, habló también sobre el encuentro que se les viene ante Estados Unidos.

"Costa Rica le va a ganar a Estados Unidos y México le va a ganar a El Salvador. El trabajo que ha hecho el entrenador colombiano es impecable y merece el reconocimiento. El equipo también porque en un momento parecían desahuciados sin poder competir por un lugar en el Mundial", comenzó declarando el conductor de ESPN.

Luego, aseguró que ve a la Sele en la próxima cita mundialista: "Yo lo veo a Costa Rica en el Mundial. No sé si forma directa, no creo que le alcance, pero si vía repechaje venciendo a Nueva Zelanda. Los números no mienten, ha ganado 16 de los últimos 18 puntos y solo empató contra México en el Azteca. Además, no pierden desde el 12 de noviembre del año pasado".

También se refirió al nivel de los jugadores ticos: "Lo mejor de todo es que ha recuperado su espíritu competitivo. Veo a Joel Campbell en gran forma, un gran centro delantero que responde más en la selección de Costa Rica que con su club. Suárez ha logrado combinar jugadores jóvenes con veteranos, que parecían de otra generación, que no habían funcionado con otro tipo de administración, pero Suárez ha logrado enderezarlos".

Para finalizar, David Faitelson le envió un gran mensaje a todos los costarricenses y demostró que los apoyará en caso de que logren estar presentar en Qatar: "Un aplauso para Suárez, para los jugadores costarricenses, para Keylor Navas, un arquero histórico que a mi me gutaría verlo jugando el Mundial de Qatar 2022. Pura Vida".