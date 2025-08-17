“Debería estar vetado”: Manfred Ugalde recibe la crítica más dura desde Países Bajos y estalla la polémica por su traspaso en Europa

En las últimas horas, la directiva del Spartak de Moscú ha comenzado a suavizar su postura, hasta ahora inflexible, sobre la salida de Manfred Ugalde rumbo al Feyenoord Rotterdam.

El delantero costarricense de 23 años, máximo goleador de la pasada Liga Premier rusa, parece cada vez más cerca de regresar a la Eredivisie, donde ya dejó una grata impresión durante su paso por el Twente.

ver también Mientras Feyenoord insiste por Manfred Ugalde, en Rusia confirman la dura noticia que complica su futuro europeo

En Twente, Ugalde disputó 84 partidos, anotó 22 goles y repartió 14 asistencias, lo que le permitió dar el salto al Spartak por 13 millones de euros. Ahora, tras dos temporadas en Moscú, Feyenoord busca hacerse con sus servicios, aunque no todos en Holanda ven con buenos ojos este movimiento.

Publicidad

Publicidad

“Es una cuestión de principios”

Valentijn Driesse, reconocido periodista deportivo neerlandés, fue contundente al referirse a la posible llegada de Ugalde al Feyenoord. En declaraciones a De Telegraaf, aseguró que el fichaje no debería llevarse a cabo por dos razones de peso.

La primera tiene que ver con el aspecto económico: “Ahora oigo que supuestamente costará 25 millones, una cantidad considerable para un jugador que pasó del FC Twente al Spartak de Moscú por 13 millones de euros hace dos años. Así que estabas dormido en ese momento”, lanzó con ironía.

Publicidad

Driesse criticó el posible fichaje de Ugalde (Voetbalzone).

Publicidad

La segunda razón es de carácter más moral. Driesse recordó que Rusia se encuentra envuelta en el conflicto bélico con Ucrania, lo que llevó a la UEFA a prohibir la participación de clubes y de la selección rusa en torneos internacionales.

Publicidad

“No creo que el Feyenoord deba hacer negocios con un club ruso en absoluto. Es una cuestión de principios que debería estar vetado”, sentenció el comunicador neerlandés.

ver también Fue clave para la 30 con Saprissa, viajó a Brasil 2014 con Costa Rica pero cambió el fútbol por la construcción: “No te da para vivir bien”

Ahora, la directiva del Feyenoord deberá evaluar si las críticas y el trasfondo político influyen en su decisión final. De no pesar estos factores, todo apunta a que Manfred Ugalde se convertirá en nuevo refuerzo del equipo en el que milita su compatriota Jeyland Mitchell.

Publicidad