PSG de Keylor Navas se quedaría sin estadio: "Ya no somos bienvenidos en el Parque de los Príncipes"

Una vez finalice el Mundial de Qatar 2022, las ligas de cada país volverán al centro de la escena futbolística. En Francia, puntualmente, la Ligue 1 se reanudará diez días después de la gran final, el 28 de diciembre, con la decimosexta jornada. Y en ella, el Paris Saint-Germain de Keylor Navas recibirá a Racing de Estrasburgo en el que quizás sea uno de sus últimos partidos en el Parque de los Príncipes.

Según le dijo Nasser Al-Khelaifi a Marca, esto se debe a la tirantez que hay en las negociaciones con su propietario, el Ayuntamiento parisino, por comprar el estadio: "Nuestra primera opción es quedarnos, pero creo que el Ayuntamiento no quiere que nos quedemos. Nos están presionando para que nos vayamos. Llevamos cinco años discutiendo con ellos. Cada vez son las mismas falsas promesas: hoy, mañana, estas elecciones, las próximas... Estamos cansados de esto".

A raíz de ello, los caminos de PSG y del quinto estadio más grande de Francia estarían cerca de separarse tras más de 45 años. "Me encanta el Parque de los Príncipes, es nuestra historia y lo respeto más que nada, y quedarnos siempre ha sido nuestra primera opción. Pero no creo que nos quieran allí. Se han invertido unos 80 millones de euros en el estadio de nuestro bolsillo, pero no es nuestro estadio ¿Quién más haría algo así?", argumentó el qatarí.

"Queremos un estadio como el resto de los clubes. Necesitamos aumentar nuestros ingresos, tener un estadio mejor para nuestros aficionados y que vengan más aficionados de los que podemos albergar. El Ayuntamiento cree que estamos bromeando, pero no lo hacemos y nos tomamos muy en serio otras opciones. Estamos estudiando otras alternativas porque creo que ya no somos bienvenidos en el Parque de los Príncipes. Están jugando con nosotros y estamos cansados", reveló Al-Khelaifi.

La respuesta del Ayuntamiento

Si bien es cierto que la institución, propiedad de Qatar Sports Investments, dispone de un alquiler por 30 años, el Ayuntamiento explicó que la inversión en el estadio no implica la compra del mismo: "Ellos dicen: 'Inyectaremos 500 o 600 millones (de euros) en obras sólo si somos propietarios'. Para nosotros, nuestra primera opción no es venderles el Parque de los Príncipes. Es el patrimonio de la ciudad, de los parisinos", comentó Emmanuel Grégoire, primer adjunto de la Alcaldía de París.