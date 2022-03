El atacante de Rayados de Monterrey, Joel Campbell, tiene muy claro su objetivo de clasificar con la Selección Nacional al Mundial de Catar 2022, en donde lograría una marca histórica en relación a Costa Rica y sus participaciones en Copas del Mundo.

Precisamente, el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, desea que La Sele pueda obtener el boleto a la máxima cita de selecciones, ya que además de igualar a Christian Bolaños con tres mundiales mayores, se convertiría en uno de únicos costarricenses en clasificar a tres de forma consecutiva.

"Me encantaría formar parte de otra página dorada de Costa Rica como es ir a tres mundiales consecutivos, algo que no se ha logrado para ningún jugador costarricense. Vamos a luchar como grupo... me encantaría tener tres mundiales y luchar por el cuarto (USA, México y Canadá 2026) y si me da el cuerpo hasta un quinto (sede aún por definir)", declaró.

Campbell agregó: "Unos se van a haber beneficiados con tres mundiales, otros tener uno porque hay millones de jugadores en el mundo que no tienen ni uno, entonces todos se van a ver beneficiados de diferentes formas".

Por otro lado, la figura de la escuadra nacional también manifestó que el clasificar a Catar es un objetivo importantísimo para darle una despedida digna a históricos jugadores como Bryan Ruiz, quien anunció su retiro una vez concluya este proceso.

"Llevo 11 años en la selección, tengo 29 años y estoy relativamente joven. Como grupo tenemos que dar lo mejor para que Bryan pueda despedirse siendo capitán en Catar, sería un agradecimiento a él, ha sido un capitán ejemplar. Nunca vi una mala cara o actitud, él siempre está para la selección", finalizó.