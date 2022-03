El guardameta de la Selección Nacional de Costa Rica, Keylor Navas, arribó a suelo costarricense para integrarse a la Selección de cara a los últimos tres juegos eliminatorios, en donde su objetivo está puesto en clasificar al Mundial de Catar en noviembre próximo.

El arquero del París Saint Germain en su salida del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, atendió a los medios de comunicación, y llamó la atención que dejó a entrever un posible retiro de La Sele en este mismo mes, en el entendido que la tricolor no logre obtener el boleto a la Copa del Mundo.

Precisamente, su amigo y capitán de la escuadra tica Bryan Ruiz, había asegurado que en caso de quedar eliminados del Mundial en la octagonal, los juegos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos serían sus últimos. Sin embargo, ahora fue Navas, quien sin asegurar con claridad su decisión, se incluyó en el cierre de ciclo de varios experimentados seleccionados.

"Ojalá sean más partidos para Bryan y para nosotros. Creo que no solo pueden ser los últimos para Bryan si no para muchos de nosotros tambien entonces hay que disfrutarlos porque nunca se sabe cuándo puede terminar esta trayectoria tan bonita en Selección y esperemos que no sean los últimos este fin de mes”, aseguró el portero del PSG.

Evidentemente, aún no hay certeza de qué pasará, no obstante, la apuesta está en que Costa Rica logre la clasificación al Mundial, ya sea directa o en repechaje, para que al menos hasta final de año se pueda seguir disfrutando de Navas y otros jugadores con la camisa de la selección.