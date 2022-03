Luis Fernando Suárez aseguró que no le tienen ningún temor a Canadá previo al juego de la fecha 12 de la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022.

Suárez: ''Canadá es la mejor de Concacaf, hay que tenerle respeto pero no miedo''

El ténico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, elogió a su próximo rival en la eliminatoria de Concacaf, sin embargo, mandó un mensaje contundente de cómo afrontará el duelo ante Canadá por la fecha 12 de la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022.

El estratega colombiano, quien confesó que ya tiene al once estelar definido, reconoció que la "Hoja de Maple" es el rival más fuerte del área por el crecimiento que ha tenido en los últimos años, no obstante, dice que sabe cómo pueden buscar la victoria.

''Cuando dirigía a Honduras en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 le ganamos a Canada 8-1, luego de eso ellos han mejorado mucho, son una clara muestra de un buen proceso, actualmente es la mejor de Concacaf, es un buen ejemplo de emular, han evolucionado, hay que respetarlo pero no hay que tenerle miedo, para este partido debemos ser muy inteligentes'', expresó.

Suárez añadió: ''No debemos ser triunfalistas, se tiene que tener ganas, los jugadores las tienen, ya quieren que sea mañana. El mensaje siempre ha sido el mismo, siempre hemos creído. Espero no ser grosero con esta respuesta, no es mi intención. La pregunta debe ser para ustedes: ¿cuándo comenzaron a creer en el equipo?''.

La Sele recibirá a los canadienses este jueves a las 8:00 PM en el Estadio Nacional. De momento, la tricolor está en el quinto lugar con 16 puntos, y en este cierre los tres panoramas posibles son: clasificar directo, quedar eliminada o conseguir el repechaje ante el ganador de la eliminatoria de Oceanía.