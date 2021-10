Herediano vs. Alajuelense: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 16 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Herediano vs. Alajuelense es uno de los platos fuertes de la fecha 16 del Torneo Apertura 2021 de Costa Rica. El mismo carga con ese estatus no sólo por tratarse de un clasico provincial, sino por el hecho de que quienes medirán fuerzas son el líder -el Team, con 30 puntos- y el escolta -la Liga, con 24- con especial atención a lo que suceda el día siguiente, ya que quienes comparten este segundo escaño, Saprissa y Grecia, también chocarán en esta jornada.

Herediano vs. Alajuelense: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará el sábado 16 de octubre, a las 20:00 horas ticas, en el Estadio Colleya Fonseca. Se podrá ver por FUTV . Y la terna arbitral estará conformada por David Gómez (juz principal), Emmanuel Alvarado (asistente 1), José Montes (asistente 2) y Géiner Zúñiga (cuarto árbitro).

Herediano vs. Alajuelense: cómo llegan los locales

El su anterior cotejo, el Team logró imponerse 1-0 a Pérez Zeledón. “Me voy más con el resultado que dé lo que mostramos en el juego", expresó Campos, quien desde que llegó acumula seis triunfos consecutivos. En dicho cotejo no contaron con los convocados por Cost Rica, pero estos volverán para el juego contra la Liga. Se trata de Fuller, Galo, Tejeda y Ortiz, auque este último es baja confirmada debido a que dio positivo de Covid-19.

Herediano vs. Alajuelense: cómo llegan los visitantes

Los Manudos vienen de vencer 1-0 a Santos, encuentro en el que debutó Rudé como estratega y en el que no contaron con Moreira, Faerrón, Borges, Ruiz y Venegas, citados por Luis Suárez. Quien no podrá ser tenido en cuenta debido a que fue sancionado por tres fechas es Alcocer, expulsado ante los santistas. “Al equipo le faltan cosas y estamos en ello, pero lo que me gustó es que los jugadores están 100% comprometidos en sacar los resultados", expresó Rudé.

Herediano vs. Alajuelense: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre Rojiamarillos y Manudos se produjo el 14 de agosto, en la quinta fecha del actual Torneo Apertura. Aquel día, Alajuelense goleó 4-0 a Herediano con goles de Faerrón, Venegas, Hernández y González.