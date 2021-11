Cartaginés y Herediano protagonizarán el segundo clásico de la fecha 19 del Torneo Apertura 2021 de Costa Rica. La Liga Promérica entró en un momento de inflexión del que no quedan excentos rojiamarillos, líderes con 33 puntos, y brumosos, quintos con 28. Luego del 0-0 del clásico Saprissa-Alajuelense y el triunfo 3-2 de Santos, ambos deben ganar. Pero sobre todo los brumosos, que se están quedando afuera de la clasificación.

Cartaginés vs. Herediano: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El clásico se disputará hoy, domingo 31 de octubre, a las 14:00 horas, en el Estadio "Fello" Meza y se podrá ver por FUTV . La terna arbitral del encuentro la compondrán Henry Bejarano (juez central), Víctor Ramírez (asistente 1), Danny Sojo (asistente 2) y Rubén Palma (cuarto árbitro).

Cartaginés vs. Herediano: cómo llegan los locales

“La idea es que el equipo no se nos caiga, anímicamente está muy fuerte", enfatizó Geiner Segura, estratega brumoso. Su equipo fue algo irregular en el torneo, pero en último tiempo logró escalar posiciones con un buen sprint final. Desde la fecha 14, sumaron tres ganes (1-0 frente a Alajuelense, San Carlos y Sporting) y dos empates (1-1 vs. Saprissa y Guadalupe). En caso ganar, podrían quedarse con el segundo puesto si los reultados los acompañan

Cartaginés vs. Herediano: cómo llegan los visitantes

Desde que Jeaustin Campos llegó al banquillo florense, el team consiguió seis triunfos al hilo entre los que resaltan el 2-1 a Grecia, el 3-0 a Sporting y el 2-1 a Saprissa. Sin embargo, en las últimas fechas encadenaron tres igualdades: 0-0 vs. Alajuelense, San Carlos y 1-1 vs. Santos. "Se lo dije a los muchachos, no nos volvamos locos por estos empates que han sido circunstanciales”, dijo Campos. Deben sumar de a tres para no seguir perdiendo más terreno.

Cartaginés vs. Herediano: último partido entre ambos

El último partido entre ambos equipos data del 28 de agosto, en la fecha 8 del presente Apertura. Aquel día, Herediano se impuso 2-0 a Cartaginés con las anotaciones de Berny Burke y Jonathan McDonald.