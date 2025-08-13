Todo Alajuelense consternado: la inesperada decisión de Unafut que perjudica al Machillo Ramírez en un momento clave

La Liga Deportiva Alajuelense vive semanas intensas de competencia, alternando compromisos en la Copa Centroamericana y el torneo local. Los dirigidos por Machillo Ramírez no tienen descanso y también manejan la presión de pelear en todos los frentes.

El calendario marcaba un desafío importante: enfrentar al Club Sport Cartaginés el domingo 24 de agosto por la jornada 5 del Apertura 2025, en medio de una agenda que también incluye viajes internacionales y partidos decisivos.

Los rojinegros tienen previsto visitar San Salvador el jueves 21 de agosto a las 8:00 p.m. para medirse en un duelo de alta exigencia, mientras que el Cartaginés jugará en casa ante el Independiente de Panamá el martes de esa misma semana. Estos compromisos previos complicaban la logística y los tiempos de recuperación de ambos planteles.

El reglamento de la Unafut es claro: deben existir al menos 72 horas entre un partido internacional disputado fuera de Costa Rica y el siguiente juego de Liga Promerica, y un mínimo de 60 horas entre un encuentro local y uno internacional jugado en el país. Con estos plazos en mente, el margen para disputar el clásico provincial era prácticamente inexistente.

Alajuelense y Cartaginés sufrirá un cambio.

¿Cuál es la decisión que tomó la UNAFUT?

Ante este escenario, la Unafut sorprendió este miércoles al anunciar que el partido no se jugará el 24 de agosto como estaba previsto. En su lugar, fue reprogramado para el miércoles 3 de septiembre, lo que genera un nuevo dolor de cabeza para el técnico Óscar “Machillo” Ramírez.

El principal problema es que esta nueva fecha cae apenas dos días antes del debut de la Selección Nacional ante Nicaragua por las eliminatorias mundialistas. Esto significa que jugadores como Alejandro Bran, Alexis Gamboa y Santiago Van der Putten podrían estar ausentes por convocatoria, al igual que Cristopher Núñez en el Cartaginés.

Así, lo que en principio parecía una solución para el descanso de los equipos, se ha convertido en una complicación deportiva. Alajuelense afrontará un duelo clave del Apertura sin varias de sus figuras, justo en un momento donde cada punto puede ser determinante para la tabla de posiciones.