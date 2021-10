Tras la renuncia de Manfred Ugalde a la selección de Costa Rica por su pelea con Luis Fernando Suárez, la Fedefútbol busca conseguir jóvenes joyas que tengan ascendencia tica y jueguen en importantes clubes de Europa. Uno de esos apuntados es Joseph Nonge de 17 años que milita en las juveniles de la Juventus.

El futbolista nació en Bélgica, pero su madre sería costarricense y, debido a eso, la Federación contactó tanto al futbolista como al club italiano para convencerlo. El propio jugador llegó a postear una foto ilusionado con la posibilidad de representar al país centroamericano en un futuro cercano.

Lamentablemente, Gustavo Araya confirmó que el sondeo que realizaron a la Juventus no dio buenos resultados y sería difícil que pueda representar a Costa Rica. La mamá de Nonge no habría nacido en tierras ticas como se rumoreó y como supuestamente lo habría contado la familia del juvenil.

“Yo tengo un correo de Massimiliano Scaglia que es el director de deportes menores de la Juventus donde abiertamente nos dice que la madre no tiene origen costarricense, entonces no nos queda otra que seguir investigando, ya Juventus y el Anderlecht nos indicó que no tienen conocimiento que su madre sea costarricense”, expresó el secretario general en entrevista con ESPN.

Y cerró Araya en tono molesto: “Le hemos escrito de parte de selecciones nacionales y por lo menos no nos ha contestado, esto quiere decir que una de dos, o no es cierto o no tiene interés, lo que es cierto es que no podemos desgastarnos en un jugador que no tenga interés o que no sea cierto”.