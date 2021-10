Álvaro Saborío y un mensaje para Manfred Ugalde: "Uno no puede renunciar a la selección"

Espectacular temporada viene teniendo Álvaro Saborío con racha goleadora y fundamental en AD San Carlos que viene teniendo un nivel muy flojo torneo en la liga de Costa Rica. En el encuentro de ayer ante Pérez Zeledón, los Toros caían como visitante y a los 74 lo empató el ex-Alajuelense con un tremendo gol desde afuera del área.

Luego de los 90 minutos, el delantero habló sobre la selección y se refirió a la salida de Manfred Ugalde por la interna con Luis Fernando Suárez. El histórico atacante de la Sele no se puso de ningún lado en este conflicto, pero si estableció su parecer sobre la decisión de dejar de jugar en el combinado nacional.

“Uno no puede renunciar a la selección”, directo mensaje de Saborío en la entrevista que dio con FUTV. El atacante sabe lo que es vestir la camiseta de Costa Rica y siempre se destacó por estar disponible para jugar cuando se lo necesitara. Críticas, desplantes y ausencias, nada hizo que no estuvieron predispuesto a jugar para la Tricolor.

+ El gol de Saborío

Debido a su gran momento, el periodista le consultó sobre si piensa en volver a la Sele y fue directo: “No me interesa lo que se diga de mi carrera, trato de disfrutar, tengo metas por cumplir y quiero seguir. Si me llaman a la Selección, con gusto iría, pero ahorita lo que me toca es apoyar”.

Una de las grandes deficiencias de esta selección es la falta de gol y Álvaro Saborío, pese a tener 39 años, podría ser la solución. El delantero de AD San Carlos lleva 7 tantos en 14 fechas durante esta temporada. Números que empiezan a ponerlo en consideración de Suárez.