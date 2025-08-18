Machillo Ramírez lo limpió y Manjrekar James reaccionó: el descargo que nadie en Alajuelense imaginaba tras su salida

Al terminar el Torneo Clausura 2025, el canadiense Manjrekar James volvió a Liga Deportiva Alajuelense para realizar la pretemporada bajo las órdenes de Óscar “Machillo” Ramírez.

El objetivo del zaguero de 32 años ganarse un lugar en el primer equipo rojinegro para el Apertura, aprovechando que el club había liberado cupos de extranjeros con las salidas de Larry Angulo y Anderson Canhoto.

Pero finalmente James no logró meterse en los planes del cuerpo técnico. Tras escuchar la decisión de Machillo Ramírez, la dirigencia le comunicó que no contaría con él y el jueves 15 de agosto el club oficializó su salida: “Manjrekar James ya no forma parte del club. Agradecemos su compromiso por los colores”, fue el mensaje de despedida en las redes sociales.

Manjrekar James rompe el silencio

Tras la confirmación del final de su ciclo en Alajuela, el futbolista con pasado en el Forge FC no se quedó de brazos cruzados. En sus historias de Instagram, James dejó un descargo en el que dejó claro que su intención era seguir en el club.

“Muchas gracias por todo el apoyo durante este tiempo. Me hubiera gustado continuar en la Liga, pero en esta ocasión no fue posible”, escribió Manjrekar James, ahora agente libre.

El anuncio que nadie pensó ver

Pero junto a sus palabras de despedida, James sorprendió con un anuncio que ningún manudo hubiera imaginado leer: un sorteo entre sus seguidores de dos camisetas de Alajuelense con su nombre.

James sorteará dos camisetas (Instagram).

“Como muestra de agradecimiento quiero regalar dos camisas de la Liga con mi nombre a mis seguidores. Si desean participar, únicamente deben darle like a esta historia y mañana me comunicaré con los ganadores”, publicó el nortemericano.

Mientras los manudos participan por llevarse un uniforme rojinegro con su nombre, el futuro de Manjrekar James es incierto. El experimentado defensor, que disputó 50 partidos con Alajuelense y marcó un gol, quedó libre en el mercado y se encuentra en busca de un nuevo club.