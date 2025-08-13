Es tendencia:
En las garras de Jafet Soto: Saprissa podría terminar rindiendo cuentas ante la FIFA por culpa de Herediano

En Herediano están tramando un movimiento que podría tomar por sorpresa a Saprissa.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Deportivo Saprissa se encuentra transitando una semana larga de trabajo, la cual fue posible gracias a la disposición del calendario de la Copa Centroamericana y le calza como anillo al dedo luego de haber sufrido una dura derrota 3-0 ante Cartaginés, antes de volver a la acción por el Torneo Apertura 2025.

Al grupo ya se sumó Marcos Escoe, el delantero de 21 años que el club fichó de forma inesperada para reemplazar a Newton Williams luego de que se confirmara su grave lesión y generó dudas en la afición al provenir de Pitbulls FC, equipo con el cual logró el ascenso a la Segunda División a finales de junio.

Empero, pese a haber pasado los últimos meses de su carrera en Linafa —no pudo inscribirse en ningún club profesional cuando regresó al país tras jugar en el fútbol universitario de Estados Unidos—, el ariete convenció tanto a Paulo Wanchope como al líder de la Comisión Técnica, Erick Lonnis.

Herediano podría exponer a Saprissa ante la FIFA

Rodaje en Primera División no lo sobra a Marcos Escoe. Pero sí sumó algunos minutos —116 entre el campeonato nacional y la Liga Concacaf— con su ex equipo, Club Sport Herediano, donde además hizo ligas menores. En total, jugó 8 partidos con la camiseta del Team en el segundo semestre de 2022 y aportó 2 goles.

Por esto mismo, según pudo averiguar La Nación, Herediano está haciendo averiguaciones para determinar si le corresponde cobrarle derechos formativos a Saprissa por el fichaje de Escoe: “Eso tengo que verlo en el sistema (de transferencias). Ahí el sistema nos dice si tenemos derechos, pero eso lo ve el abogado, yo no me meto tanto, ya es automático”, afirmó Jafet Soto.

El presidente de los florenses había mencionado tiempo atrás que tenía un pacto de caballeros con los Morados para no cobrarse derechos formativos, un concepto que está detallado en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

Marcos Escoe, festejando uno de los goles que convirtió con Herediano. (Foto: Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, Escoe, quien se formó en Herediano de los 12 a los 18 años, no fue transferido de Pitbulls a Saprissa a cambio de dinero, ya que no tenía contrato profesional. “Esto es un tema del abogado (derechos de formación), no es mío. Lo que diga el sistema, que te exige algún tipo de respuesta cuando hay cobros de derechos de formación, eso no lo manejo yo, sino el abogado del club, cerró un elusivo Soto.

