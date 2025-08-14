Mientras Keylor Navas cobra 2 millones de dólares por año en Pumas, esto es lo que ganará Donnarumma en el Manchester City

Keylor Navas sigue escribiendo capítulos importantes en su carrera, ahora desde la Liga MX. El arquero costarricense firmó este año con Pumas de la UNAM aceptando un salario de 2 millones de dólares anuales, una cifra que, aunque discreta frente a los estándares europeos, lo coloca entre los mejores pagados de la portería en México.

El acuerdo también significó un salto económico para el tico, ya que duplica lo que percibía en su anterior club, Newell’s Old Boys de Argentina. La apuesta de Pumas por Navas responde no solo a su jerarquía y experiencia en Champions League y Mundiales, sino también a la necesidad de fortalecer un plantel que aspira a competir en la parte alta del torneo.

Mientras tanto, en Europa, su excompañero en el París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, está a punto de dar un giro importante a su carrera. El arquero italiano, quien llegó a París como una de las grandes promesas del fútbol mundial, estaría muy cerca de fichar por el Manchester City, actual campeón de la Premier League y de la Champions.

¿Cuánto ganará Donnarumma en el Manchester City?

Según reportes de medios europeos, el club inglés convenció a Donnarumma con un contrato de 12 millones de dólares anuales, una cifra seis veces superior a la que percibe Navas en México. El ofrecimiento del City no solo asegura la llegada de un portero de talla mundial, sino que también refleja la capacidad financiera de la Premier para atraer y retener estrellas.

La comparación entre ambos contratos evidencia la brecha económica que existe entre el fútbol europeo y el americano. Mientras en la Liga MX un portero de clase mundial como Navas es una inversión importante para cualquier club, en Inglaterra las cifras alcanzan niveles que rivalizan con lo que ganan delanteros de élite, convirtiendo el mercado británico en uno de los más competitivos del planeta.

Para los aficionados costarricenses, la noticia tiene un matiz especial: Keylor, pese a percibir un salario mucho menor que Donnarumma, sigue siendo uno de los grandes referentes internacionales del país. Su presencia en Pumas garantiza que, más allá de los millones, su liderazgo y experiencia seguirán brillando, ahora más cerca de la afición tica que nunca.