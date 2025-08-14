“Ya se despidió”: Machillo Ramírez retoma la limpieza en Alajuelense en pleno Apertura 2025

La Liga Deportiva Alajuelense vive días de movimiento en su plantilla a pesar de que el Torneo de Apertura 2025 apenas comienza. El club manudo, que arrancó la temporada con la mira puesta en recuperar el título nacional, sorprendió este jueves al confirmar la salida de uno de sus jugadores, generando comentarios entre la afición rojinegra.

¿Cuál es el futbolista que se va de Alajuelense?

Se trata de Manjekaer James, defensor que había llegado como una apuesta para reforzar el bloque defensivo del equipo. Su vinculación con Alajuelense no alcanzó a consolidarse como se esperaba, y tras negociaciones internas, el club decidió poner fin al vínculo contractual. El movimiento llama la atención por producirse justo cuando el campeonato empieza a tomar ritmo.

La noticia fue adelantada por el periodista Kevin Jiménez, quien informó que “Manjekaer James no seguirá en Alajuelense como se informó, hoy ya se despidió y firmará su finiquito de contrato en las próximas horas”. Esto confirma que el jugador ya no formará parte de los planes del entrenador para el resto del certamen.

Para Alajuelense, esta salida podría abrir espacio para realizar una incorporación en la zona defensiva antes del cierre del mercado. Sin embargo, también implica que el cuerpo técnico deberá reorganizar la plantilla y posiblemente apostar por variantes internas mientras llega un refuerzo.

Manjekaer James se va de Alajuelense.

En el caso de James, su paso por el fútbol costarricense se cierra de manera breve. El jugador, que llegó con expectativas de competir por un puesto titular, no logró consolidarse dentro de la alineación de Óscar Ramírez y ahora buscará nuevos rumbos. El finiquito de contrato le permitirá firmar con otro club como agente libre en las próximas semanas.

El movimiento refleja que en el fútbol, incluso en las primeras jornadas, las decisiones deportivas y contractuales pueden cambiar rápidamente. Para la Liga, la prioridad será mantener la estabilidad del equipo en este arranque de torneo, mientras que James afrontará el reto de encontrar un nuevo destino que le permita recuperar continuidad y protagonismo.