“Falta un entrenador”: Yamil Bukele anuncia sus planes como candidato a presidente de la Fesfut y sorprende a El Salvador

El candidato a la presidencia de la FESFUT, Yamile Bukele, habló recientemente sobre la necesidad de reforzar el banquillo de la selección salvadoreña y dejó abierta la posibilidad de que más nombres se sumen al proyecto, además de Eduardo Lara.

Además, dejó entrever que su intención es sumar experiencia y nuevos enfoques al banquillo, buscando conformar un cuerpo técnico más sólido y con mayor respaldo institucional. Esta apertura genera expectativa en el entorno de la selección salvadoreña.

La sorpresa de Yamil Bukele desde la Fesfut para la Selección de El Salvador

Durante una entrevista radial, Bukele destacó la figura de Hugo Pérez, a quien describió como una gran persona y alguien que conocía muy bien las dificultades dentro de la federación, en especial los bloqueos institucionales que enfrentaba en su gestión.

Yamil Bukele también recordó los consejos que solía darle al extécnico de la Azul, instándolo a romper esos obstáculos y acercarse al INDES como vía para avanzar en su trabajo.

“Falta un entrenador más (además de Eduardo Lara), lo he mencionado, pero no diré nombres de ninguno. Hugo Pérez es una gran persona. Yo sabía las deficiencias dentro de la federación, me contaba los bloqueos que tenía y yo le decía: tenés que romper el bloqueo y acercarte al INDES“, comentó Yamil.

Expectativas sobre el futuro de la Azul bajo un nuevo mandato en FESFUT

Dichas dejan entrever que, de ganar la presidencia, buscaría integrar a un cuerpo técnico con mayor respaldo y apertura, lo que reaviva las expectativas sobre quién podría asumir un rol protagónico en el nuevo proceso de la selección salvadoreña.

Más allá de los nombres que puedan surgir, lo cierto es que el futuro de La Selecta dependerá de la capacidad de la dirigencia para consolidar un proyecto serio, con respaldo institucional y continuidad en el tiempo.