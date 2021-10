La Liga Deportiva Alajuelense afrontará su primer Clásico Nacional de Costa Ricadesde que los dirige el español Albert Rudé, quien hace unas semanas llegó para sustituido a Luis Marín y ya ha comenzado a tener buenos resultados, por lo que ahora espera repetirlo contra Saprissa y así dar un paso firme para estar en las instancias finales del Torneo Apertura 2021.

"Es un equipo que juega muy bien, que tiene criterio, que tiene muy buen pie adentro, que mete mucha gente a juntarlas para después jugar afuera y con sus desequilibrios por banda llegar con mucha gente al área de primera y segunda línea para centrar y meter muchos goles ahí de acción por fuera", dijo sobre el rival.

"Es un equipo que cuando tiene que defender lo hace bien, cuando tiene que contraatacar te contraataca bien, es un equipo muy completo. Sabemos que va a ser un partido duro, tenemos al rival estudiado. Hemos visto partidos nacionales, internacionales, clásicos que es el criterio más claro... Tenemos mucha información la hemos filtrado, tenemos los planes de juego vamos a entrenarlos lo mejor posible", agregó acerca del Monstruo Morado.

Sobre cómo ha preparador el juego, indicó: “Lo empecé a vivir desde que terminó el último juego, es muy diferente vivirlo en la grada como aficionado porque estás ahí viéndolo tranquilamente, no estás conectado emocionalmente al partido, no te va los tres puntos. Es muy diferente, pero lo estoy disfrutando mucho y creo que es un partido para disfrutar".

"Nosotros siempre cuando preparamos un partido intentamos llevar a los jugadores que creemos nos pueden ayudar más en ese contexto, en ese partido. Cada juego es diferente, las circunstancias son diferentes, el rival es diferente y por lo tanto nuestro once puede variar en función de eso. Nosotros no tenemos un once fijo, sino que nos adaptamos a lo que el equipo necesita y valorar las circunstancias de los jugadores", concluyó.