“Hay acuerdo”: Jafet Soto le consigue a Hernán Medford el refuerzo internacional que necesitaba para ir por la 32

Jafet Soto continúa demostrando su peso como presidente del Club Sport Herediano y no se detiene en su afán de fortalecer al equipo. En esta ocasión, ha dado un paso clave al asegurarle a Hernán Medford un refuerzo internacional, con la clara misión de mantener competitivo al “Team” y pelear por el título número 32 que tanto anhela la afición florense.

Con este movimiento, Jafet Soto desde Herediano reafirma su compromiso con los objetivos de la temporada y con la ambición de que Herediano siga siendo protagonista en el fútbol costarricense por encima de sus rivales directos como el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

¿Cuál es el refuerzo internacional que Jafet Soto le consiguió a Hernán Medford en Herediano?

El periodista Kevin Jiménez informó que Cristian Jiménez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Herediano. Según detalló, ya existe un acuerdo verbal con el Cruz Azul y solo restan algunos detalles que se esperan resolver en los próximos días. Esta noticia genera expectativa en el fútbol costarricense, dado que el lateral podría reforzar a un club que apunta alto en el campeonato.

“Cristian Jiménez está muy cerca de ser nuevo jugador de Herediano, ya hay acuerdo verbal con Cruz Azul. Faltan algunos detalles que se esperan que se resuelvan este lunes. El jugador ya se encuentra en temas migratorios“, compartió Kevin Jiménez en sus redes sociales.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Además, Jiménez explicó que el futbolista ya se encuentra gestionando temas migratorios, lo que confirma que la negociación está avanzada y a punto de cerrarse. Con este paso, el Herediano sumaría a un jugador con proyección internacional y experiencia en el extranjero, reforzando su plantel con miras a las competencias locales y continentales.

Un fichaje que ilusiona en Herediano

Con la legada de Cristian Jiménez no solo representa un refuerzo en lo deportivo, sino también un golpe anímico para la afición rojiamarilla que mantiene la esperanza de ver al equipo levantar la ansiada estrella 32

Sobre este escenario con la gestión de Jafet Soto y la confianza de Hernán Medford, Herediano reafirma su ambición de seguir siendo protagonista en el fútbol costarricense.