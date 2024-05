Después de no haber tenido un gran paso por Alajuelense, este entrenador europeo se fue a Polonia y ahora consiguió obtener un título.

Ex entrenador de Alajuelense consagra campeón en Europa

Liga Deportiva Alajuelense ha tenido malas experiencias con sus últimos entrenadores. La Liga ha probado varios extranjeros, entre europeos, argentinos y uruguayos, pero ninguno pudo sostenerse por mucho tiempo debido a que los resultados no acompañaron.

Uno de ellos fue Albert Rudé, quien dirigió 40 partidos al equipo costarricense y no obtuvo ningún título. En total, consiguió 21 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Pese al buen porcentaje, no haber ganado ningún torneo tanto nacional en Costa Rica como internacional hizo que su paso no sea bien recordado.

Tras irse de Alajuelense pasó por el CD Castellón y, actualmente, está en el Wisla Cracovia de Polonia, en el que se acaba de consagrar campeón de la Copa de Polonia. Es su primer título como entrenador principal y puede dar comienzo a una gran carrera.

Un verdadero hito debido a que, hoy, su equipo compite en la segunda división del fútbol polaco y ocupa la quinta posición en la tabla. Desde abajo lograron quedarse con el torneo nacional e hicieron historia en el fútbol polaco.

Albert Rudé se consagró campeón en Polonia. (Foto: Hoy En el Deporte)

Albert Rudé un entrenador que no dio la talla

Rudé, de nacionalidad española, fue anunciado como nuevo estratega del club manudo el 30 de septiembre de 2021, generando expectativas entre los aficionados. Sin embargo, su paso por la Liga fue breve, ya que dejó su cargo el 11 de julio de 2022, tras un período en el que se le cuestionó su inexperiencia en los banquillos y no logró obtener ningún título para el equipo.

A pesar de ello, el estratega español ha demostrado su valía al frente del Wisła Cracovia, llevándolo a la conquista de la Copa de Polonia, un logro que sin duda marcará un antes y un después en su carrera como entrenador. El éxito en este torneo representa un importante impulso para el técnico español y seguramente le abrirá nuevas oportunidades en el ámbito del fútbol europeo.