Saprissa y Alajuelense lo pidieron: la figura extranjera que ya da que hablar en Costa Rica para el mercado de fichajes

Una publicación en Honduras fue suficiente para que la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa terminen pidiendo a un delantero que fue figura en Motagua y que actualmente se encuentra en su país natal.

El periodista Julio César Cruz escribió en su cuenta de X que “Motagua se ha propuesto el regreso de Agustín Auzmendi para el siguiente certamen“. El delantero que regresó a Argentina para jugar en Godoy Cruz podría volver pronto a Centroamérica.

La movida de la afición de Saprissa y Alajuelense para pelear por el fichaje extranjero

Ante esta información, aficionados de Alajuelense y del Saprissa etiquetaron a sus respectivos clubes para que se fijen en Auzmendi, el hermano mayor de Rodrigo que también está jugando en la Liga Profesional Argentina.

Según informó el periodista catracho, el club hondureño intentará concretar el regreso de un delantero que supo rendir y marcar muchos goles en poco tiempo. Sin embargo, todavía es una incógnita cuál es la postura del futbolista argentino.

Un detalle no menor es que Agustín Auzmendi, junto a su club, descendió el último fin de semana a la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino. Esta noticia provocó nuevamente el interés de Motagua y también de los clubes costarricenses.

Alajuelense y Saprissa necesitan delanteros con gol

Ambos equipos necesitan de delanteros como Auzmendi. Alajuelense tiene tres en su plantilla, pero ninguno ha logrado marcar en cantidad. Toril, que hoy está lesionado, es uno de los más cuestionados. Doryan Rodríguez es el suplente de Ronaldo Cisneros. Ninguno de ellos se ha caracterizado por anotar muchos goles en esta temporada.

Por el lado de Saprissa, la situación es similar. Contrató a Gustavo Herrera, que arrastró una sequía de 15 partidos sin estrenarse en las redes hasta anotar el primero con la camiseta morada en el último encuentro. Warren Madrigal, que regresó de una lesión, lleva cinco sin marcar desde que volvió al Monstruo. Orlando Sinclair sí hace la excepción, ya que tiene seis goles y cuatro asistencias en 17 juegos.