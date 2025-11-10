¿Qué pasa si Honduras gana, pierde o empata contra Nicaragua? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

La Selección de Honduras se planta en la recta final como líder del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, con dos visitas decisivas: primero a Nicaragua y luego a Costa Rica. El margen es corto y el botín enorme: en los primeros 90 minutos se puede hasta asegurar el objetivo mayor o dejar abierta una definición dramática en la última jornada.

Recordatorio clave del formato: el primero de cada grupo clasifica directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos van al repechaje confirmado por FIFA. Con sólo dos fechas por jugar, cada punto mueve la aguja del boleto directo y, si algo se complica, también la pelea por ser uno de esos escoltas de elite.

Qué pasa si Honduras le gana a Nicaragua

Un triunfo en Managua dejaría a la H de Reinaldo Rueda a un paso del objetivo: mantendría -o ampliaría- su ventaja en la cima y llegaría al cierre en San José con la posibilidad de sellar el pase directo. Si además gana con buena diferencia, fortalecería un desempate crucial como la diferencia de gol, blindando escenarios en los que cierre igualada en puntos con Costa Rica.

Qué pasa si Honduras empata con Nicaragua

El empate preserva la punta y traslada toda la presión a Costa Rica para la última fecha. No es el resultado ideal, pero mantiene el control del destino: con un cierre positivo en San José, la H puede abrochar el primer lugar. La contracara es que cede margen: quedaría más expuesta a una final mano a mano en la que la diferencia de gol o los cruces directos puedan definir el orden.

Qué pasa si Honduras pierde contra Nicaragua

Una derrota reabre el grupo y potencia a sus perseguidores, obligando a Honduras a buscar un resultado grande en la última jornada en Costa Rica. El riesgo no es sólo ceder la cima, sino también complicar la diferencia de gol y, por arrastre, su posicionamiento en la tabla de mejores segundos si llegara a necesitar el repechaje. En ese caso, el cierre se vuelve de alta tensión y con poco margen para el error.

Mirando el cuadro completo, el partido en Managua es fundamental: ganando, Honduras llega al cierre con múltiples caminos al boleto directo; empatando, conserva la delantera pero habilita una definición fina ya que Costa Rica podría alcanzarlo en puntos; perdiendo, transita a una “final” en la fecha definitiva ante la Selección del Piojo Herrera, con la calculadora del repechaje a mano por si el primer puesto se escapa.