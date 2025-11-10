Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
ELIMINATORIAS

¿Qué pasa si Honduras gana, pierde o empata contra Nicaragua? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

Honduras llega como líder del Grupo C y tendrá una parada muy difícil ante Nicaragua rumbo al Mundial 2026.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Honduras llega líder del grupo pero aún no tiene nada asegurado.
Honduras llega líder del grupo pero aún no tiene nada asegurado.

La Selección de Honduras se planta en la recta final como líder del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, con dos visitas decisivas: primero a Nicaragua y luego a Costa Rica. El margen es corto y el botín enorme: en los primeros 90 minutos se puede hasta asegurar el objetivo mayor o dejar abierta una definición dramática en la última jornada.

Lo sufren Panamá, Honduras y El Salvador: Costa Rica celebra el logro histórico que lo pone en la cima de Centroamérica de cara al Mundial 2026

ver también

Lo sufren Panamá, Honduras y El Salvador: Costa Rica celebra el logro histórico que lo pone en la cima de Centroamérica de cara al Mundial 2026

Recordatorio clave del formato: el primero de cada grupo clasifica directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos van al repechaje confirmado por FIFA. Con sólo dos fechas por jugar, cada punto mueve la aguja del boleto directo y, si algo se complica, también la pelea por ser uno de esos escoltas de elite.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias. (Google)

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias. (Google)

Qué pasa si Honduras le gana a Nicaragua

Un triunfo en Managua dejaría a la H de Reinaldo Rueda a un paso del objetivo: mantendría -o ampliaría- su ventaja en la cima y llegaría al cierre en San José con la posibilidad de sellar el pase directo. Si además gana con buena diferencia, fortalecería un desempate crucial como la diferencia de gol, blindando escenarios en los que cierre igualada en puntos con Costa Rica.

Qué pasa si Honduras empata con Nicaragua

El empate preserva la punta y traslada toda la presión a Costa Rica para la última fecha. No es el resultado ideal, pero mantiene el control del destino: con un cierre positivo en San José, la H puede abrochar el primer lugar. La contracara es que cede margen: quedaría más expuesta a una final mano a mano en la que la diferencia de gol o los cruces directos puedan definir el orden.

FIFA favorece a Panamá: Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan el cambio drástico que puede definir la ruta al Mundial 2026

ver también

FIFA favorece a Panamá: Costa Rica, Guatemala y Honduras enfrentan el cambio drástico que puede definir la ruta al Mundial 2026

Qué pasa si Honduras pierde contra Nicaragua

Una derrota reabre el grupo y potencia a sus perseguidores, obligando a Honduras a buscar un resultado grande en la última jornada en Costa Rica. El riesgo no es sólo ceder la cima, sino también complicar la diferencia de gol y, por arrastre, su posicionamiento en la tabla de mejores segundos si llegara a necesitar el repechaje. En ese caso, el cierre se vuelve de alta tensión y con poco margen para el error.

Publicidad

Mirando el cuadro completo, el partido en Managua es fundamental: ganando, Honduras llega al cierre con múltiples caminos al boleto directo; empatando, conserva la delantera pero habilita una definición fina ya que Costa Rica podría alcanzarlo en puntos; perdiendo, transita a una “final” en la fecha definitiva ante la Selección del Piojo Herrera, con la calculadora del repechaje a mano por si el primer puesto se escapa.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Qué pasa si Panamá gana, pierde o empata contra Guatemala? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A
Concacaf

¿Qué pasa si Panamá gana, pierde o empata contra Guatemala? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A

"Le termina pesando": revelan por qué el Piojo Herrera borró a Jeyland Mitchell
Costa Rica

"Le termina pesando": revelan por qué el Piojo Herrera borró a Jeyland Mitchell

Figura de Panamá no se guarda nada al advertir a Guatemala en su lucha por estar en el Mundial del 2026
Panama

Figura de Panamá no se guarda nada al advertir a Guatemala en su lucha por estar en el Mundial del 2026

La dura crítica que recibió Mágico González en Barcelona
El Salvador

La dura crítica que recibió Mágico González en Barcelona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo