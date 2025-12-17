¡Arde! Así está la tabla de goleadores del Apertura 2025 de la Liga de Honduras

La lucha por el Pichichi del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Honduras está al rojo vivo y, como si el guión lo hubiera escrito un fanático, los tres grandes protagonistas están en la misma Triangular B. Mientras se define quién llega a la Gran Final, los delanteros también juegan su campeonato aparte, gol a gol, minuto a minuto.

Con la fase regular terminada y las triangulares en marcha, la tabla de goleadores hoy es una cuestión de tres nombres propios: Erick “Yío” Puerto, Rodrigo De Olivera y Nicolás Messiniti.

Tabla de goleadores: Puerto, De Olivera y Messiniti en la pelea

Erick “Yío” Puerto (Platense)

16 goles

Todos de jugada, ninguno de penal

20 partidos jugados

Es el gran estandarte ofensivo del Tiburón y llegó a la triangular como líder en solitario.



Rodrigo De Olivera (Olancho FC)

16 goles

Alcanzó a Puerto tras un hat-trick en la última fecha de la fase regular.

22 partidos jugados en su primer torneo con Olancho FC

Ninguno de sus tantos es de penal



Nicolás Messiniti (Marathón)

15 goles

4 de penal.

19 partidos disputados.

Viene de varios goles decisivos, incluyendo dobletes ante Olimpia y Motagua.



La curiosidad que hace todo más picante: los tres compiten en el mismo grupo de triangulares (Grupo B), así que cada fecha puede significar un cambio en la punta tanto del torneo como de la tabla de goleadores.