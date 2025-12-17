Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¡Arde! Así está la tabla de goleadores del Apertura 2025 de la Liga de Honduras

Otro tema que está caliente en la Triangular es la tabla de goleadores, donde tres contendientes son los que luchan.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
La tabla de goleadores está que arde en la Liga Nacional de Honduras.
La tabla de goleadores está que arde en la Liga Nacional de Honduras.

La lucha por el Pichichi del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Honduras está al rojo vivo y, como si el guión lo hubiera escrito un fanático, los tres grandes protagonistas están en la misma Triangular B. Mientras se define quién llega a la Gran Final, los delanteros también juegan su campeonato aparte, gol a gol, minuto a minuto.

Con la fase regular terminada y las triangulares en marcha, la tabla de goleadores hoy es una cuestión de tres nombres propios: Erick “Yío” Puerto, Rodrigo De Olivera y Nicolás Messiniti.

Alex López sorprende a todo Alajuelense y ficharía por impensado club de Costa Rica para 2026: “Termina contrato”

ver también

Alex López sorprende a todo Alajuelense y ficharía por impensado club de Costa Rica para 2026: “Termina contrato”

Tabla de goleadores: Puerto, De Olivera y Messiniti en la pelea

  • Erick “Yío” Puerto (Platense)
    • 16 goles
    • Todos de jugada, ninguno de penal
    • 20 partidos jugados
    • Es el gran estandarte ofensivo del Tiburón y llegó a la triangular como líder en solitario.
  • Rodrigo De Olivera (Olancho FC)
    • 16 goles
    • Alcanzó a Puerto tras un hat-trick en la última fecha de la fase regular.
    • 22 partidos jugados en su primer torneo con Olancho FC
    • Ninguno de sus tantos es de penal
  • Nicolás Messiniti (Marathón)
    • 15 goles
    • 4 de penal.
    • 19 partidos disputados.
    • Viene de varios goles decisivos, incluyendo dobletes ante Olimpia y Motagua.
Edrick Menjívar aprovecha la dura situación de su actual club y pide fichaje de ex Alajuelense para Olimpia: “Que se venga”

ver también

Edrick Menjívar aprovecha la dura situación de su actual club y pide fichaje de ex Alajuelense para Olimpia: “Que se venga”

La curiosidad que hace todo más picante: los tres compiten en el mismo grupo de triangulares (Grupo B), así que cada fecha puede significar un cambio en la punta tanto del torneo como de la tabla de goleadores.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Desafiliados”: los tres equipos de Honduras que desaparecerían de la Liga Nacional en 2026
Honduras

“Desafiliados”: los tres equipos de Honduras que desaparecerían de la Liga Nacional en 2026

¿Qué necesita Olimpia para eliminar a Motagua en el clásico de la jornada 3 de las Triangulares?
Honduras

¿Qué necesita Olimpia para eliminar a Motagua en el clásico de la jornada 3 de las Triangulares?

Olimpia estremece a Motagua con el 'fichaje' que nadie esperaba en Honduras
Honduras

Olimpia estremece a Motagua con el 'fichaje' que nadie esperaba en Honduras

Así juega Tomás Rodríguez, el 9 que Saprissa le robó a Olimpia se perfila para disputar el Mundial
Deportivo Saprissa

Así juega Tomás Rodríguez, el 9 que Saprissa le robó a Olimpia se perfila para disputar el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo