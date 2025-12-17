Qué pasa si Antigua gana, empata o pierde ante Aurora por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

La noche que se vivirá el Estadio Pensativo asoma con clima de final anticipada. Antigua GFC llega con ventaja de 1-0 ante Aurora, el tercer grande del fútbol guatemalteco, después de haber dado el golpe como visitante en el juego que albergó el Guillermo Slowing con la anotación de Héctor Prillwitz.

Además del marcador, el campeón defensor juega con otra carta fuerte: en las semifinales del Torneo Apertura 2025 no hay gol de visitante y, si la serie termina empatada en el global, clasifica el equipo mejor posicionado en la fase regular, donde Antigua fue tercero y Aurora, cuarto.

Qué pasa si Antigua gana contra Aurora

Si el equipo de Mauricio Tapia vuelve a ganar, esta vez en Antigua Guatemala, no hay lugar a cálculos. Cualquier triunfo aumenta la ventaja en el marcador global y, en ese caso, clasificaría directamente a la final del Apertura 2025 por superioridad en goles, sin necesidad de mirar la tabla ni otros criterios.

Qué pasa si Antigua empata contra Aurora

En el caso de que Antigua empate con Aurora, sin importar la cantidad de goles, el global (1-0) lo seguiría favoreciendo. Por ende, también avanzaría a la final. No hacen falta ni criterios de desempate: el marcador acumulado seguiría inclinado a favor del campeón defensor.

ver también Donde más le duele a Municipal: Oscar Santis calienta una posible final con el dardo que en Antigua no vieron venir

Qué pasa si Antigua pierde contra Aurora

Aquí el escenario es diferente, pues entra en juego el reglamento de la Liga Nacional y la tabla. En síntesis, depende por cuánto pierda Antigua:

Si los antigüeños caen por un gol , el marcador global quedaría igualado. Pero como clasifica el mejor ubicado en la fase regular, pasarían a la final.



, el marcador global quedaría igualado. Pero como clasifica el mejor ubicado en la fase regular, pasarían a la final. Si pierden por dos o más goles, Aurora pasaría a tener ventaja en el marcador global y sería finalista sin necesidad de apelar a la tabla.

Publicidad

Publicidad

¿A qué juega Antigua GFC vs. Aurora por la semifinal de vuelta de la Liga Nacional?

Antigua GFC recibirá a Aurora este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m. de Guatemala, en el Estadio Pensativo. La semifinal de vuelta se podrá ver en vivo a través de Tigo Sports.