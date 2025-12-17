¿Qué necesita Olimpia para eliminar a Motagua en el clásico de la jornada 3 de las Triangulares?

El escenario está servido: Olimpia llega al clásico con 3 puntos (victoria ante Real España), Motagua con 0 (derrota 0-3 ante la Máquina) y el formato de triangulares da ventajas claras al cabeza de serie del grupo, en este caso el León. La pregunta es directa: qué tiene que pasar en este partido para que el equipo de Eduardo Espinel deje al de Javier López fuera del Torneo Apertura 2025.

Olimpia elimina a Motagua si…

La condición es tan simple como contundente:

Si Olimpia le gana a Motagua, el León se va a 6 puntos y Motagua se queda con 0 tras dos jornadas disputadas.

A partir de ahí, incluso si el Azul Profundo gana sus dos partidos restantes y llega a 6 puntos, solo podría empatar a Olimpia en unidades, nunca superarlo. Y en caso de igualdad en puntos entre el 1° y el 2° del grupo, el reglamento de las triangulares es clarísimo:

Clasifica el cabeza de serie, es decir, Olimpia.

Por eso, con una victoria, Olimpia no solo se encamina a la final, también deja a Motagua en una situación de eliminación matemática: ya no habría forma reglamentaria de que el Azul termine por encima del León en la tabla del grupo.

Qué pasa si Olimpia empata o pierde contra Motagua

Si empata, Olimpia llegaría a 4 puntos y Motagua a 1. El clásico no lo eliminaría de inmediato, pero dejaría al Ciclón muy tocado, obligado a ganar lo que queda y a esperar tropiezos ajenos.



Si pierde, ambos quedarían con 3 puntos y la triangular se reabriría por completo, con el León manteniendo la ventaja de ser cabeza de serie en un eventual empate final, pero sin lograr eliminar a su rival en esta jornada.



En resumen, de cara a este partido, Olimpia solo necesita una cosa para eliminar a Motagua: ganar. Tres puntos más en el clásico y, por reglamento, el Azul quedaría sin camino real hacia la final, por más fechas que todavía queden por jugar.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares?

Día: miércoles 17 de diciembre de 2025



miércoles 17 de diciembre de 2025 Hora: 7:30 p.m. (hora de Honduras)



7:30 p.m. (hora de Honduras) Estadio: Nacional “Chelato Uclés”, Tegucigalpa



Torneo: Triangulares semifinales – Jornada 3, Grupo A del Torneo Apertura 2025