¿Qué pasa si Honduras gana, empata o pierde ante Costa Rica en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

A pesar de la dura derrota ante Nicaragua del jueves pasado, Honduras llega a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf con la clasificación al Mundial 2026 en sus manos. La Selección de Reinaldo Rueda es líder del Grupo C con 8 puntos y diferencia de gol +3, seguida muy de cerca por Haití (8 puntos y +1), mientras que Costa Rica suma 6 unidades y se aferra al milagro. En el cierre, los catrachos visitan a la Sele en San José y, al mismo tiempo, Haití recibe a Nicaragua en el otro partido de la zona.

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los grupos A, B y C para la última fecha

El contexto general también aprieta: en esta fase, los primeros de cada grupo clasifican directo a United 2026, mientras que los dos mejores segundos avanzan al Repechaje Intercontinental, donde se definen los últimos boletos a la Copa del Mundo. Por eso, lo que pase en el duelo entre Honduras y Costa Rica, sumado al resultado de Haití ante Nicaragua, puede llevar a la H a celebrar el pase directo, a caer a la lotería del repechaje o a un golpe durísimo si se le escapa todo en el cierre.

Así están las posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si Honduras le gana a Costa Rica

Clasifica directo al Mundial como primera del Grupo C si Haití empata o pierde ante Nicaragua: llegaría a 11 puntos y ningún otro equipo podría alcanzarla.

como primera del Grupo C si Haití empata o pierde ante Nicaragua: llegaría a 11 puntos y ningún otro equipo podría alcanzarla. En caso de que Haití también gane, la H dependerá de la diferencia de gol : se asegura el primer lugar siempre que la victoria haitiana no sea por un margen de 3 goles más que el suyo.

: se asegura el primer lugar siempre que la victoria haitiana no sea por un margen de 3 goles más que el suyo. Si aun ganando no le alcanza para ser primera (porque Haití logra remontar la diferencia de gol), Honduras quedaría segunda y entraría en la batalla por ser uno de los dos mejores segundos de Concacaf para ir al Repechaje Intercontinental.

ver también La Inteligencia Artificial predice el resultado de Costa Rica vs. Honduras por un lugar en el Mundial 2026

Si Honduras empata con Costa Rica

Necesita que Haití empate o pierda con Nicaragua para ser primera del Grupo C.

con Nicaragua para ser primera del Grupo C. En caso de que Haití gane su partido, la H quedaría por detrás en la tabla y tendría que conformarse con pelear por el Repechaje, dependiendo de cómo terminen los otros grupos y la tabla comparada de segundos.

Si Honduras pierde ante Costa Rica

Queda eliminada .

. Costa Rica quedaría arriba en la tabla y, por más que Haití pierda, no los 8 puntos no le alcanzaría para quedar como uno de los dos mejores segundos que irán al Repechaje

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?