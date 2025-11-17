Es tendencia:
¿Qué pasa si Honduras gana, empata o pierde ante Costa Rica en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Honduras visita a Costa Rica en busca de la clasificación al Mundial 2026 en la fecha final de las Eliminatorias.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Honduras se juega la clasificación contra Costa Rica.
A pesar de la dura derrota ante Nicaragua del jueves pasado, Honduras llega a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf con la clasificación al Mundial 2026 en sus manos. La Selección de Reinaldo Rueda es líder del Grupo C con 8 puntos y diferencia de gol +3, seguida muy de cerca por Haití (8 puntos y +1), mientras que Costa Rica suma 6 unidades y se aferra al milagro. En el cierre, los catrachos visitan a la Sele en San José y, al mismo tiempo, Haití recibe a Nicaragua en el otro partido de la zona.

El contexto general también aprieta: en esta fase, los primeros de cada grupo clasifican directo a United 2026, mientras que los dos mejores segundos avanzan al Repechaje Intercontinental, donde se definen los últimos boletos a la Copa del Mundo. Por eso, lo que pase en el duelo entre Honduras y Costa Rica, sumado al resultado de Haití ante Nicaragua, puede llevar a la H a celebrar el pase directo, a caer a la lotería del repechaje o a un golpe durísimo si se le escapa todo en el cierre.

Así están las posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si Honduras le gana a Costa Rica

  • Clasifica directo al Mundial como primera del Grupo C si Haití empata o pierde ante Nicaragua: llegaría a 11 puntos y ningún otro equipo podría alcanzarla.
  • En caso de que Haití también gane, la H dependerá de la diferencia de gol: se asegura el primer lugar siempre que la victoria haitiana no sea por un margen de 3 goles más que el suyo.
  • Si aun ganando no le alcanza para ser primera (porque Haití logra remontar la diferencia de gol), Honduras quedaría segunda y entraría en la batalla por ser uno de los dos mejores segundos de Concacaf para ir al Repechaje Intercontinental.
Si Honduras empata con Costa Rica

  • Necesita que Haití empate o pierda con Nicaragua para ser primera del Grupo C.
  • En caso de que Haití gane su partido, la H quedaría por detrás en la tabla y tendría que conformarse con pelear por el Repechaje, dependiendo de cómo terminen los otros grupos y la tabla comparada de segundos.

Si Honduras pierde ante Costa Rica

  • Queda eliminada.
  • Costa Rica quedaría arriba en la tabla y, por más que Haití pierda, no los 8 puntos no le alcanzaría para quedar como uno de los dos mejores segundos que irán al Repechaje
¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?

  • Diferencia de gol general
  • Goles a favor
  • Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)
  • Puntuación de Fair Play
  • Sorteo

