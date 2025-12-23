Cirugía en Alajuelense: figura clave de Machillo Ramírez confirma la noticia que deja en shock a los manudos

Rashir Parkins cerró una buena temporada con Liga Deportiva Alajuelense. Con el regreso de Óscar “Machillo” Ramírez al banquillo rojinegro, el potente mediocampista de 24 años fue recuperando el protagonismo que había perdido y terminó convirtiéndose en una pieza importate del equipo.

Para cuando la Liga se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana y, de una buena vez, ganó el Torneo Apertura 2025 para sellar la ansiada estrella 31, Parkins ya era un nombre habitual en el mediocampo del histórico entrenador.

ver también La FIFA lo sentencia: Alajuelense revela la verdad sobre el futuro de Ronaldo Cisneros tras celebrar la 31

La imagen que nadie esperaba ver

Este martes 23 de diciembre, apenas tres días después de la coronación y cuando nadie lo imaginaba, el pivote manudo sorprendió a todos al compartir una publicación desde el quirófano en su cuenta de Instagram.

Rashir Parkins fue operado (Instagram).

Allí se lo puede ver sonriente, acompañado del mensaje: “Gracias a Dios todo salió bien. Ahora a recuperarnos de la mano de Dios”. La noticia sorprendió a los fanáticos, especialmente porque Parkins había sido titular en la final ante Saprissa (aunque fue reemplazado en el entretiempo).

¿Qué le pasó a Rashir Parkins?

Rashir Parkins arrastraba desde hace semanas un problema en la rodilla del que la Liga no había dado demasiados detalles. En redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible rotura de meniscos, y si bien el club no confirmó el diagnóstico específico, sí quedó claro que la dolencia obligó a someterlo a una artroscopia.

Publicidad

Publicidad

Es por ello que Parkins no viajó a Liberia para el partido de ida de semifinales, así como tampoco tuvo participación en el clásico de ida en Tibás. A pesar de la lesión, el mediocampista sí fue titular en el duelo decisivo de vuelta ante Saprissa, aunque dentro del club admiten que sabían que estaba limitado y que se lo cuidó lo más posible.

Parkins cerró el Apertura 2025 entre algodones (Instagram).

Publicidad

La afición manuda no lo sabía, pero dentro de la Liga el plan estaba trazado de antemano: apenas terminara el torneo, el jugador sería intervenido quirúrgicamente para resolver el problema y evitar complicaciones futuras. Y así fue.

Publicidad

ver también Machillo Ramírez pasa la escoba: figura de Alajuelense se marcha a días de haber ganado la 31

A las 11:36 a.m., la Liga informó oficialmente, a través de su oficina de prensa, que a Rashir Parkins se le realizó una artroscopia en la rodilla derecha en el Hospital Metropolitano de Lindora. “La cirugía fue exitosa y sin contratiempos. El tiempo de recuperación se determinará de acuerdo con la evolución”, señaló la institución rojinegra.