Cerca de la MLS: el desconocido futbolista de Panamá que puede dar el gran salto de su carrera

Panamá atraviesa un gran momento futbolístico. Después de lograr el objetivo de las Eliminatorias al Mundial 2026, los futbolistas ultiman detalles para participar de la segunda máxima cita. Muchos dieron qué hablar en el mercado de pases.

Thomas Christiansen observará de cerca todos y cada uno de los movimientos que vayan a realizar. Ninguno está descartado, así como tampoco nadie tiene el lugar asegurado en la competencia tripartita. Restan seis meses de intensa lucha.

No solo Tomás Rodríguez, Cecilio Waterman y Gustavo Herrera están en danza. Un aparente desconocido se sumó a las discusiones, con la clara intención de dar el golpe en este mercado de pases. Se trata del joven Alfonso Soriano en la MLS.

Panamá se sorprende: el joven Alfonso Soriano podría meterse en el draft de la MLS

Alfonso Soriano está cada vez más cerca del fútbol profesional, después de hacer un gran papel en el deporte universitario de los Estados Unidos. Participó de este Showcase by LPF, donde exhibió ante importantes entrenadores y reclutadores.

Con su actuación, Soriano se abrió las puertas de Harford College para luego irse a Florida International University. Ahí compitió en la División I de la NCAA, nivel más competitivo del fútbol universitario estadounidense. Sobraron herramientas.

En FIU combina estudios y alto rendimiento deportivo. Demostró adaptación, con su carácter y talento. Su reciente crecimiento le permitió estar en el radar del MLS SuperDraft, una de las principales rutas hacia la Major League Soccer de EEUU.

“Hola, soy Alfonso Soriano. Tuve la oportunidad de participar en el proyecto de LPF Prospects. A través de este proyecto, ahora yo estoy jugando al fútbol en la Florida International University, una universidad de División I en Estados Unidos. Estoy agradecido por la oportunidad y la iniciativa para los jóvenes panameños”, contó.

Futbolistas panameños actuales en la MLS

Omar Valencia, New York Red Bulls.

Carlos Harvey, Minnesota United.

Rafael Mosquera, New York Red Bulls.

Aníbal Godoy, San Diego FC.

Los futbolistas históricos de Panamá en la MLS

Román Torres – Seattle Sounders e Inter Miami – 2015 al 2020.

Jaime Penedo – LA Galaxy – 2013 al 2015.

Blas Pérez – FC Dallas y Vancouver Whitecaps – 2012 al 2015.

Jorge Dely Valdés – Colorado Rapids – 1999 al 2000.

Aníbal Godoy – San Jose Earthquakes, Nashville, San Diego – desde 2015.

Armando Cooper – Toronto FC – 2016 al 2018.

Harold Cummings – San Jose Earthquakes – 2017 al 2019.

Carlos Harvey – LA Galaxy y Minnesota United – desde 2020.

Omar Valencia – New York Red Bulls – desde 2025.

Roberto Brown – Colorado Rapids – 2007.

Omar Browne – CF Montréal – 2019.

Miguel Camargo – New York City FC – 2017.

Eric Davis – D.C. United – 2023.

Fidel Escobar – New York Red Bulls – 2017 al 2018.

Luis Tejada – Real Salt Lake – 2007.

Rolando Escobar – FC Dallas – 2015.

José Fajardo – D.C. United – 2023.

Gabriel Gómez – Philadelphia Union – 2012.

Víctor Griffith – Portland Timbers – 2023.

Adolfo Machado – Houston Dynamo – 2017–2018.

Cristian Martínez – Columbus Crew y Chicago Fire – 2016 al 2019.

Michael Amir Murillo – New York Red Bulls – 2017 al 2019.

Roberto Nurse – Chivas USA – 2008.

Ricardo Phillips – New England Revolution – 2005.

Alberto Quintero – San Jose Earthquakes– 2016.

Carlos Rodríguez – FC Dallas – 2012.

Marcos Sánchez – D.C. United – 2013.

Tony Taylor – New England Revolution y New York City FC – 2014 al 2016.

Gabriel Torres – Colorado Rapids – 2013 al 2015.