Machillo Ramírez le marca la salida: Alajuelense deja ir a una de sus grandes joyas y ya consiguió equipo en Costa Rica

Tras cerrar la temporada luego de haber ganado la 31 y con la mirada ya puesta en la planificación del 2026, la Liga Deportiva Alajuelense al mando del Machillo Ramírez comenzó a tomar decisiones clave respecto a la conformación de su plantel.

En ese proceso de evaluación y reordenamiento deportivo, la institución optó por darle salida a una de sus joyas formadas en casa, apostando por su continuidad en el fútbol nacional.

La salida de una de las joyas de Alajuelense

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Jorge Morejón de 18 años de edad, jugará a préstamo en Guadalupe por un periodo de seis meses, tras llegar a un acuerdo con Alajuelense.

La cesión busca darle continuidad y minutos al futbolista en la próxima etapa, en una operación que ya quedó definida entre los clubes involucrados.

Morejón fue goleador en prácticamente todas las categorías menores de Alajuelense, consolidándose como uno de los talentos jóvenes más prometedores del CAR y recibiendo constantes elogios por su rendimiento.

Se desempeña como centrodelantero, juega como “9” y también tuvo un paso destacado por Sarchí, club satélite de Alajuelense en la Liga de Ascenso, institución cuyo proceso de compra había sido iniciado por el presidente Joseph Joseph.

Morejón cerró su proceso reciente marcado por la resiliencia, ya que durante el último torneo de Liga Menor se perdió la recta final a causa de una lesión muscular.

Sin embargo, una vez superado ese contratiempo y ya recuperado físicamente, el club optó por cederlo a préstamo como parte de un plan para que sume experiencia, continuidad y minutos en el fútbol mayor