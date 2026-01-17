“No irá a Comunicaciones”: un grande de la MLS se roba el fichaje que Fantasma Figueroa tanto quería

Erick Puerto viene siendo objetivo de Comunicaciones desde la etapa de Iván Franco Sopegno. En Honduras han revelado que Fantasma Figueroa, actual DT, también lo quería, pero todo ha dado un giro inesperado en las últimas horas.

Gustavo Roca confirmó que iba a ir a Comunicaciones de Guatemala, pero en contraste, Álvaro de la Rocha ha desmentido esta información y ha revelado el nuevo equipo de Puerto.

Platense, dueño de su ficha, ha decidido negociar con un equipo de la MLS Next Pro que es filial de Los Ángeles Galaxy.

Se confirma el nuevo equipo de Erick Puerto para 2026

“Confirmado: Erick Puerto tiene negociaciones avanzadas para ser nuevo futbolista de Ventura County FC de MLS Next Pro, la filial de LA Galaxy.

El delantero llegará a PRÉSTAMO por un año proveniente de Platense. Puerto anotó 17 goles en el Apertura 2025.

El tremendo rendimiento de ‘Yio’ ha hecho que el club más grande de la MLS haya decidido tenerlo muy de cerca. Su contrato llevará cláusula para unirse al primer equipo. NO IRÁ A COMUNICACIONES.

Se espera que el trato se firme esta próxima semana”.

De esta forma, Comunicaciones ha perdido otro delantero que le ha interesado, uno de los primeros fue Yustin Arboleda, que renovó con Olimpia.

