Qué necesita Cartaginés para eliminar a Vancouver Whitecaps por Concachampions 2026

Cartaginés llega a la vuelta de la Primera Ronda de Concachampions ante Vancouver Whitecaps con la serie abierta: el 0-0 en el Fello Meza dejó todo en el aire y ahora se define este miércoles en BC Place de Canadá, con un “detalle” que puede romper la llave: gol de visitante como primer desempate, y si hace falta, tiempo extra y penales.

Qué necesita Cartaginés para clasificar

Con el 0-0 de la ida, los escenarios para Cartaginés son bastante claros para acceder a los octavos de final de Concachampions 2026:

Si Cartaginés le gana a Vancouver por cualquier, se clasifica a los octavos de final.

Si los brumosos empatan con goles, pasan por gol de visitante

Si el conjunto dirigido por Amarini Villatoro empata 0-0, hay alargue y si persiste la igualdad, definición por penales-

Si Cartaginés pierde por cualquier resultado, queda eliminado.

¿Cuándo juegan y dónde ver EN VIVO Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés?

El partido de vuelta se disputará este miércoles 25 de febrero de 2026, en BC Place (Vancouver, Canadá) a las 8:30 pm de Centroamérica, las 9:30 pm de Panamá. Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés se podrá ver por ESPN y Disney+.

El ganador de esta serie se enfrentará en octavos de final a Seattle Sounders FC, vigente campeón de la Leagues Cup.