“Acuerdo cerrado”: en Honduras dan por hecho el fichaje por el que Fantasma Figueroa sacó la chequera para Comunicaciones

Fantasma Figueroa sigue haciendo a Comunicaciones a su imagen y semejanza. El DT, ex Nicaragua busca sacar del descenso a Los Cremas.

El chileno ha volteado sus ojos a Honduras para buscar un delantero sensación de la Liga Nacional que marcó 17 goles en el Apertura 2025.

ver también Viene de un grande de Centroamérica: Jeaustin Campos y el fichaje que nadie esperaba en Real España

Se trara de Erick Puerto, el jugador de Platense ha dado un gran salto en su carrera y ahora puede confirmar uno mejor para este 2026 y junto a un DT que en Honduras su nombre es recordado.

El periodista catracho, Gustavo Roca, confirma que Puerto ya tiene un “acuerdo cerrado” con Yio Puerto y que van a sacar la chequera.

Platense confirmó el valor de la ficha del goleador Erick Puerto, 500 mil dólares es lo que piden y que Comunicaciones estaría dispuesto a negociar.

Erick Puerto, una petición de Fantasma Figueroa

“Platense FC y los Cremas del Comunicaciones de Guatemala tienen un acuerdo cerrado por la cesión del atacante hondureño Erick Puerto, delantero que anotó 17 goles el torneo anterior con los escualos.

Publicidad

Publicidad

El gigante chapín ha abierto la chequera porque peleará por no descender este 2026 en lo que sería un hecho sin precedentes en la historia de la institución y QUIEREN LOS GOLES DE YIO.

ver también “Fue dirigido por Espinel”: el inesperado fichaje extranjero que busca Olimpia para la Concachampions 2026 contra el América

Yio Puerto se sumaría a Nicolás Suazo, Rigoberto Gómez, Carlos Pavón, Tyson Núñez, Danny Turcios, Jaime Rosales, Carlos Discua, Gerson Tinoco, Junior Lacayo, Rubilio Castillo y Kevin López como los hondureños en ser parte de los Cremas”.

Publicidad

Tweet placeholder