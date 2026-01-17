Viene de un grande de Centroamérica: Jeaustin Campos y el fichaje que nadie esperaba en Real España

Real España sigue su plan renovación 2026. Bajo la lupa de Jeaustin Campos el conjunto catedrático ya ha realizado varios fichajes y también sostuvo salidas que pocos pensaban.

Campos quiere por fin conseguir el titulo en la Liga Nacional de Honduras y competir de buena forma ante LAFC en la Concachampions.

ver también “Parte de la venta”: Roger Rojas sentencia a Jorge Álvarez por su fichaje con Alajuelense y lo que impacta a Olimpia

Álvaro de la Rocha, periodista hondureño, y declarado seguidor de Real España, dio a conocer el delantero por el que La Máquina negocia. Viene de un gran de Centroamérica.

Se trata de Eddie Hernández, quién quedó libre tras seis meses en el Municipal de Guatemala, dónde quedó subcampeón tras perder la final ante Antigua.

Eddie Hernández negocia con Real España

“El delantero hondureño de 34 años, Eddie Hernández, sostuvo una reunión este jueves con el presidente de Real España, Elías Burbara.

Hernández es agente libre y es una de las opciones que baraja la dirigencia catedrática para reforzar el ataque”, se informa.

Publicidad

Publicidad

ver también “Estaba frustrado”: Olimpia confirmó su salida y no volverá tras ser echado por Eduardo Espinel

El cañonero del Aguán tuvo una temporada donde jugó 26 partidos y anotó 6 goles con los chapines. Real España busca cubrir la baja de Gustavo Moura.

Tweet placeholder