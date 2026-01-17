De lo peor de Centroamérica: Honduras recibe la notificación que lo pone de rodillas ante Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá

Honduras recibió otro duro golpe para dar comienzo a su temporada. Después de un 2025 con noticias tristes para los aficionados catrachos, una notificación inesperada les llegó. Ahora están entre las peores posiciones de Centroamérica.

Así como la Selección Nacional fracasó en las Eliminatorias al Mundial 2026, los clubes no rindieron de la forma esperada en las competencias internacionales. Se paraban como candidatos a todo. Finalmente, no consiguieron ningún objetivo.

El hecho de que los equipos no hayan representado a la FFH de la manera que se esperaba, generó una catástrofe. Una precipitada caída los llevó a estar muy por detrás de lo que creían ubicarse. Ampliamente superados por varios en la región.

Honduras recibe un duro golpe y se pone de rodillas ante el resto de Centroamérica

Según la última actualización del sitio de estadísticas Transfermarkt, Honduras se ubicó muy por debajo de lo regularmente esperado en el valor de mercado por el total de su liga. Se esperaba un descenso en el conteo, aunque no tan abrupto.

Liga Nacional de Fútbol Profesional cotiza en 28,09 millones de euros, por lo que se posiciona en el quinto lugar de Centroamérica. Por delante de la misma, están sus pares correspondientes a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá.

En comparación a lo que fue la temporada 2024/25, los catrachos perdieron casi diez millones de euros en su valor. El mismo estaba cotizado en 37,36 millones de euros. La baja en el valor repercutirá en la economía de todas las instituciones.

El valor total de la Liga de Honduras, según el sitio Transfermarkt.

Valor económico de todas las ligas de Centroamérica según el sitio Transfermarkt

Costa Rica – 50,42 M €.

Guatemala – 39,33 M €.

El Salvador – 35,10 M €.

Panamá – 33,12 M €.

Honduras – 28,09 M €.

Nicaragua – 7,0 M €.

Belice – 1,3 M €.