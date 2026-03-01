Mientras la planilla de Alajuelense vale casi 10 millones de euros y es la más cara de Centroamérica, esto cuesta el LAFC de Heung-Min Son y Lloris

Liga Deportiva Alajuelense y Los Ángeles FC se preparan para verse las caras en los octavos de final de la Copa de Campeones 2026 de Concacaf, una serie que enfrentará al plantel más caro de Centroamérica contra uno de los proyectos más ambiciosos de la MLS.

El cuadro de Óscar “Machillo” Ramírez abrirá la llave en Estados Unidos ante un rival que cuenta con nombres que, por sí solos, explican buena parte del diferencial.

Un abismo separa a LDA y LAFC

En la previa, la brecha económica entre ambos clubes es un dato que no se puede esconder: el plantel de Alajuelense está tasado en €9,80 millones según Transfermarkt, mientras que LAFC alcanza los €61,20 millones. Es decir, el club estadounidense vale más de seis veces la planilla rojinegra.

Si se baja al detalle, el Top 3 de jugadores manudos por valor de mercado está encabezado por Ángel Zaldívar (€900k) y Santiago van der Putten (€900k), seguidos por un escalón de €750k donde aparecen empatados Kenneth Vargas y Ronaldo Cisneros.

Ángel Zaldívar es el jugador más caro de la Liga (LDA).

Los californianos están en otra liga: Heung-min Son (€17,0m) lidera el ranking, seguido por Denis Bouanga (€8,0m), y luego un tercer escalón en €4,0m (por ejemplo Jacob Shaffelburg, en el mismo rango que otros nombres del ataque). Y sí: en el plantel también figura el veterano Hugo Lloris (€1,0m), uno de los apellidos que más pesa por jerarquía internacional.

Son es el jugador franquicia del LAFC (Getty Images).

Fechas, horarios y contexto de la serie

Concacaf ya oficializó el calendario: el partido de ida será martes 10 de marzo en el BMO Stadium a las 10:00 p. m. (hora de Costa Rica), mientras que la vuelta se jugará martes 17 de marzo en el Alejandro Morera Soto a las 7:00 p. m. (hora de Costa Rica).

LAFC llega envalentonado: en la primera ronda aplastó a Real España con un global de 7-1, tras el 6-1 en Honduras y el 1-0 en Los Ángeles para cerrar la eliminatoria sin sobresaltos. Para los manudos, en cambio, este será su debut en la competencia.

