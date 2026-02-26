Comunicaciones y El Fantasma Figueroa reciben noticia que les da tranquilidad en su lucha por alejarse de la zona del descenso

Deportivo Mixco y Mictlán firmaron un vibrante empate 2-2 en el cierre de la novena jornada del Torneo Clausura 2026, en un duelo disputado en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Un resultado que, más allá del espectáculo, terminó favoreciendo indirectamente a Comunicaciones y a su técnico Marco Antonio El Fantasma Figueroa, quienes celebran una jornada redonda.

Los chicharroneros pegaron primero gracias a un tanto de Nicolás Martínez, quien adelantó a Mixco y encendió la ilusión de su afición. El equipo local mostró intensidad en el arranque y logró capitalizar una de sus aproximaciones para abrir el marcador en un compromiso que prometía emociones.

Sin embargo, en la segunda mitad los mitecos reaccionaron con carácter. Sebastián Colón se convirtió en la figura al firmar un doblete determinante. Al minuto 55 aprovechó un error del guardameta Kevin Moscoso, y al 66 volvió a aparecer dentro del área para darle la vuelta al marcador con contundencia.

Cuando parecía que Mictlán se llevaba tres puntos de oro en su lucha por el acumulado, apareció Kennedy Rocha, quien encontró un balón suelto dentro del área en la recta final y decretó el 2-2 definitivo. Un cierre intenso que dejó sensaciones divididas en ambos bandos.

Una jornada perfecta para Comunicaciones y El Fantasma Figueroa

El empate tuvo repercusiones directas en la tabla acumulada. Comunicaciones, que venía de imponerse 1-0 a Municipal en el Clásico 336, vio cómo sus rivales directos también tropezaron. Guastatoya cayó ante Antigua GFC, mientras Mictlán no pudo sostener la ventaja en su visita a Mixco.

Así, los albos se mantienen en el noveno lugar del acumulado, ahora a tres puntos de la zona del descenso, en una pelea que promete intensidad hasta el cierre del campeonato. La jornada 9 dejó claro que en la parte baja cada punto pesa, y que el margen de error es cada vez más reducido.

